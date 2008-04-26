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    Дмитрий Губерниев: «Родченков и Макларен – козлы. Сделали свое дело и отказались от обвинений в адрес россиян»

    Теги сборная России допинг сборная Швеции Дмитрий Губерниев CAS сборная США сборная Канады сборная Чехии Ричард Макларен Григорий Родченков Биатлон

    Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением насчет показаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова и главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена.

    «Вот козлы. Родченков и Макларен в суде отказались от своих обвинений в адрес российских спортсменов. Кудрявый ничего не знает про «Дюшес». А другой отметил, что в своем докладе ничего не утверждал. Негодяи, свое дело они уже сделали.  

    Теперь ждем выступлений ярких представителей биатлонной семьи из США, Канады и Чехии, и разных прочих шведов. Вернетесь из своей жопы обвинений, лжи и нападок – пишите письма», – написал Губерниев.

    Родченков заявил, что никогда не давал россиянам допинговый коктейль и не видел, чтобы они его употребляли

    Ричард Макларен: «Не утверждал, что определенные россияне участвовали в допинг-схеме. Только сказал, что они могли участвовать»

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