Надаль стал первым игроком в истории, выигравшим на грунте 40 сетов подряд

Первая ракетка мира испанец в третьем круге турнира в Барселоне обыграл Гильермо Гарсию-Лопеса со счетом 6:1, 6:3. В этом матче Надаль выиграл 40-й подряд сет на грунте.

Он единственный теннисист в Открытой эре (после 1968 года), дошедший до этого рубежа. До него всего два игрока выигрывали 30 сетов на грунте подряд – Гильермо Кория (35 сетов в 2003-2004 годах) и Илие Настасе (34 сета в 1973-м).

По ходу этой серии Надаль выиграл 16 матчей и только в одном проиграл в среднем больше трех геймов за партию. Ни одному из соперников ни в одном из сетов не удалось взять больше пяти геймов.