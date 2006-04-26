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    Надаль стал первым игроком в истории, выигравшим на грунте 40 сетов подряд

    Теги Рафаэль Надаль Гильермо Гарсия-Лопес ATP Barcelona Open BancSabadell Теннис

    Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль в третьем круге турнира в Барселоне обыграл Гильермо Гарсию-Лопеса со счетом 6:1, 6:3. В этом матче Надаль выиграл 40-й подряд сет на грунте.

    Он единственный теннисист в Открытой эре (после 1968 года), дошедший до этого рубежа. До него всего два игрока выигрывали 30 сетов на грунте подряд – Гильермо Кория (35 сетов в 2003-2004 годах) и Илие Настасе (34 сета в 1973-м).

    По ходу этой серии Надаль выиграл 16 матчей и только в одном проиграл в среднем больше трех геймов за партию. Ни одному из соперников ни в одном из сетов не удалось взять больше пяти геймов.

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