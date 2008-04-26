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    «Бешикташ» отказался доигрывать матч с «Фенербахче», прерванный из-за беспорядков

    Теги Фенербахче Бешикташ высшая лига Турция происшествия болельщики Федерация футбола Турции Шенол Гюнеш Футбол

    «Бешикташ» бойкотирует полуфинальный матч Кубка Турции против «Фенербахче».

    Игра, которая должна была пройти 19 апреля, была прервана во втором тайме из-за того, что болельщики «Фенербахче» попали каким-то тяжелым предметом в голову тренеру «Бешикташа» Шенолу Гюнешу, которому наложили пять швов на рану на голове и отправили в больницу, чтобы избежать ухудшения состояния здоровья.

    В качестве наказания «Фенербахче» заплатит штраф в размере примерно 210 тысяч евро и проведет три матча без зрителей, «Бешикташ» заплатит около 10 тысяч евро.

    Дисциплинарный комитет Федерации футбола Турции постановил, что матч должен быть доигран 3 мая с 57-й минуты и счета 0:0, когда он был остановлен.

    Однако это решение «Бешикташ» не устроило, и в связи с этим клуб отказывается выходить на поле.

    «Это незаконное решение, и мы, обсудив его на заседании совета директоров клуба, не выйдем на поле 3 мая. Считаем, что этот шаг – достойное проявление воли наших болельщиков.

    За 115 лет нашей истории мы всегда выходили на поле, проигрывая или выигрывая, но 3 мая 2018 года нас там не будет. Мы принимать поражение», – говорится в заявлении клуба.

    Вероятно, «Бешикташ» рассчитывал на то, что Федерации футбола Турции засчитает «Фенербахче» техническое поражение.

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