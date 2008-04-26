«Бешикташ» отказался доигрывать матч с «Фенербахче», прерванный из-за беспорядков

«Бешикташ» бойкотирует полуфинальный матч Кубка Турции против «Фенербахче».
Игра, которая должна была пройти 19 апреля, была прервана во втором тайме из-за того, что болельщики «Фенербахче» попали каким-то тяжелым предметом в голову тренеру «Бешикташа» Шенолу Гюнешу, которому наложили пять швов на рану на голове и отправили в больницу, чтобы избежать ухудшения состояния здоровья.
В качестве наказания «Фенербахче» заплатит штраф в размере примерно 210 тысяч евро и проведет три матча без зрителей, «Бешикташ» заплатит около 10 тысяч евро.
Дисциплинарный комитет Федерации футбола Турции постановил, что матч должен быть доигран 3 мая с 57-й минуты и счета 0:0, когда он был остановлен.
Однако это решение «Бешикташ» не устроило, и в связи с этим клуб отказывается выходить на поле.
«Это незаконное решение, и мы, обсудив его на заседании совета директоров клуба, не выйдем на поле 3 мая. Считаем, что этот шаг – достойное проявление воли наших болельщиков.
За 115 лет нашей истории мы всегда выходили на поле, проигрывая или выигрывая, но 3 мая 2018 года нас там не будет. Мы принимать поражение», – говорится в заявлении клуба.
Вероятно, «Бешикташ» рассчитывал на то, что Федерации футбола Турции засчитает «Фенербахче» техническое поражение.
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