«Бешикташ» отказался доигрывать матч с «Фенербахче», прерванный из-за беспорядков

бойкотирует полуфинальный матч Кубка Турции против .

Игра, которая должна была пройти 19 апреля, была прервана во втором тайме из-за того, что болельщики «Фенербахче» попали каким-то тяжелым предметом в голову тренеру «Бешикташа» , которому наложили пять швов на рану на голове и отправили в больницу, чтобы избежать ухудшения состояния здоровья.

В качестве наказания «Фенербахче» заплатит штраф в размере примерно 210 тысяч евро и проведет три матча без зрителей, заплатит около 10 тысяч евро.

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Турции постановил, что матч должен быть доигран 3 мая с 57-й минуты и счета 0:0, когда он был остановлен.

Однако это решение «Бешикташ» не устроило, и в связи с этим клуб отказывается выходить на поле.

«Это незаконное решение, и мы, обсудив его на заседании совета директоров клуба, не выйдем на поле 3 мая. Считаем, что этот шаг – достойное проявление воли наших болельщиков.

За 115 лет нашей истории мы всегда выходили на поле, проигрывая или выигрывая, но 3 мая 2018 года нас там не будет. Мы принимать поражение», – говорится в заявлении клуба.

Вероятно, «Бешикташ» рассчитывал на то, что Федерации футбола Турции засчитает техническое поражение.

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