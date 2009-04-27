Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    НХЛ. Овечкин – первый игрок в истории «Вашингтона», набравший 100 очков в плей-офф

    Теги Питтсбург Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин НХЛ Хоккей

    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 2 (1+1) очка в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Питтсбургом» (2:3, 0-1) и стал третьей его звездой.

    Таким образом, он достиг отметки 100 (52+48) очков в плей-офф в своем 104-м кубковом матче. 

    Овечкин стал первым игроком в истории «Вашингтона», а также 6-м российским игроком в истории НХЛ, набравшим 100 очков в матчах Кубка Стэнли. 

    Его опережают Сергей Федоров (176 очков), Евгений Малкин (162), Сергей Зубов (117) и Павел Дацюк (113). Также 100 очков на счету Алексея Ковалева. 

    В текущем плей-офф у Овечкина стало 10 (6+4) очков в 7 матчах. 

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться