НХЛ. Овечкин – первый игрок в истории «Вашингтона», набравший 100 очков в плей-офф

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 2 (1+1) очка в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Питтсбургом» (2:3, 0-1) и стал третьей его звездой.
Таким образом, он достиг отметки 100 (52+48) очков в плей-офф в своем 104-м кубковом матче.
Овечкин стал первым игроком в истории «Вашингтона», а также 6-м российским игроком в истории НХЛ, набравшим 100 очков в матчах Кубка Стэнли.
Его опережают Сергей Федоров (176 очков), Евгений Малкин (162), Сергей Зубов (117) и Павел Дацюк (113). Также 100 очков на счету Алексея Ковалева.
В текущем плей-офф у Овечкина стало 10 (6+4) очков в 7 матчах.