НХЛ. Овечкин – первый игрок в истории «Вашингтона», набравший 100 очков в плей-офф

Капитан «Вашингтона» набрал 2 (1+1) очка в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с (2:3, 0-1) и стал третьей его звездой.

Таким образом, он достиг отметки 100 (52+48) очков в плей-офф в своем 104-м кубковом матче.

Овечкин стал первым игроком в истории , а также 6-м российским игроком в истории НХЛ, набравшим 100 очков в матчах Кубка Стэнли.

Его опережают Сергей Федоров (176 очков), Евгений Малкин (162), Сергей Зубов (117) и Павел Дацюк (113). Также 100 очков на счету Алексея Ковалева.

В текущем плей-офф у Овечкина стало 10 (6+4) очков в 7 матчах.