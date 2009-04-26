Родченков заявил, что никогда не давал россиянам допинговый коктейль и не видел, чтобы они его употребляли

На слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) информатор WADA Григорий Родченков дал показания по поводу допингового коктейля своей разработки – так называемого «Дюшеса».

Слушания проходили в январе 2018 года.

Родченков сообщил, что:

– никогда не давал коктейль российским спортсменам;

– не видел, чтобы они его употребляли;

– не видел, чтобы спортсмены или тренеры получали инструкции по употреблению коктейля;

– ни разу не видел, чтобы российский спортсмен сдавал специально заготовленную «чистую» мочу;

– не видел, чтобы российские спортсмены как-то манипулировали со своими допинг-пробами;

Также Родченков сказал, что не знает, кто и как сообщал номера допинг-проб в Сочи-2014 Ирине Родионовой, которая якобы заведовала распределением запрещенных препаратов в российском спорте. Когда Родченкову указали на его же прежние записи со словами «спортсмен или член его окружения высылал фото Родионовой», он заявил, что это был только план. При этом данная запись использовалась как доказательство подмен допинг-проб в Сочи-2014.

Когда Родченкова попросили назвать точный состав «Дюшес-коктейля», он сказал, что ему потребуется пять минут на объяснение. В итоге Родченков все же воздержался от ответа. Более того, он сообщил, что не знает, как и в какой форме коктейль поставлялся спортсменам, и каким образом его могли вывозить за границы России.