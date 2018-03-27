Описание 1xbet

Игроку открывается возможность онлайн-ставок в режиме Livе. Пользователю доступен одновременный просмотр до 4 онлайн-трансляций и более 10 000 бесплатных трансляций ежедневно.



Клиенты 1xBet ежедневно получают доступ к почти 1000 спортивных событий в более чем 70 видах спорта. Роспись на все события достаточно разнообразна и интересна. Для тех, кого интересуют прежде всего события с участием спортсменов своей страны, открыт специальный раздел «Ставь на своих». При создании линии 1xBet задействован большой штат профессиональных аналитиков, потому коэффициенты на любые события появляются в линии компании максимально быстро.



Помимо событий из мира спорта на сайте 1xBet можно найти широкое разнообразие онлайн-игр – от рулетки, нард и компьютерных мини-игр до блэкджека и баккары. При этом список постоянно дополняется, а абсолютное большинство игр имеет бесплатные версии.



Консультанты 1xBet из круглосуточной службы поддержки 24/7 готовы отвечать на вопросы как в онлайн-чате так и по электронной почте, оперативно реагируя на любые вопросы клиентов компании.

Букмекерская компания 1xBet предлагает высокие коэффициентыи широкий спектр вариантов для ставок: от спорта и ТВ-игр до лотерей и live-казино. Всего в 1xbet доступно порядка 20 дополнительных гэмблинг-продуктов.