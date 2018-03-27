Сегодня, 14:05
ezhik38
Оценка
★★★★★
Ребята... Читать дальше
Никогда, никогда не играйте в 1хбет и даже не заводите туда деньги...)))
Это самая мерзкая из всех контор, я как игрок с 15-летним стажем, поигравший во всех наших конторах могу это с уверенностью говорить...
Они могут отменять ставки после приема, если линия вдруг уходит... (Я говорю не про опечатки или перевертыши, а вот просто дали в линию неверные кэфы, увидели прогруз...взяли отменили)
Они могут сделать лично Вам линию 1,65 - 1,65 (когда для других будет 1,9 - 1,9) ))))
Они могут спокойно пересчитать выигрышные ставки в возвраты...
И все это делается с уверенным спокойствием безнаказанности...))