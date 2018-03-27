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    Главная / Ставки / Рейтинг букмекеров / 1xbet

    Описание 1xbet

    Букмекерская компания 1xBet предлагает высокие коэффициентыи широкий спектр вариантов для ставок: от спорта и ТВ-игр до лотерей и live-казино. Всего в 1xbet доступно порядка 20 дополнительных гэмблинг-продуктов.

    Рейтинг 1xbet

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    Максимальные коэффициенты
    Широкая роспись
    Азартные онлайн-игры
    Тяжелый интерфейс

    Отзывы пользователей о 1xbet

    Все отзывы

    27 марта 2018, 22:23

    +5

    Segren

    Оценка

    ★★★★★

    в общем,об этой конторе можно писать очень много, но такого быдланства,хамства и беспредела вы не встретите ни в одной конторе мира. ни в коем случае не играйте,а если имели неосторожность завести туда деньги-немедленно выводите без остатка!! и да, они воруют!! будучи обнаглевшими от своей безнаказанности даже не считают нужным объяснить причины воровства. Могут набрехать про мультиаккаунт, могут взломать счет и слить банк, могут набрехать,что ставки делали не вы. ну и многое-многое другое

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    Сегодня, 14:16

    +4

    Влад Никитин

    Оценка

    ★★★★★

    Вы шутите? Как можно поставить этой помойке пять баллов за надежность и поддержку, в которой сидят одни динозавры. Блочат акки, просят проходить унизительные проверки с множеством фотографий, в том числе одностороннюю видеоконференцию. Контора получает от меня 2 балла из 5 за два своих преимущества: линию и удобность. В остальном же, это мусорка.

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    Сегодня, 14:05

    +4

    ezhik38

    Оценка

    ★★★★★

    Ребята...
    Никогда, никогда не играйте в 1хбет и даже не заводите туда деньги...)))
    Это самая мерзкая из всех контор, я как игрок с 15-летним стажем, поигравший во всех наших конторах могу это с уверенностью говорить...
    Они могут отменять ставки после приема, если линия вдруг уходит... (Я говорю не про опечатки или перевертыши, а вот просто дали в линию неверные кэфы, увидели прогруз...взяли отменили)
    Они могут сделать лично Вам линию 1,65 - 1,65 (когда для других будет 1,9 - 1,9) ))))
    Они могут спокойно пересчитать выигрышные ставки в возвраты...
    И все это делается с уверенным спокойствием безнаказанности...))

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