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    «Спартак» проиграл «Уралу». Отставание от «Локомотива» по потерянным – 8 очков

    Теги Спартак премьер-лига Россия Урал

    В 26-м туре РФПЛ «Спартак» на выезде уступил «Уралу» (1:2).

    Красно-белые, упустив возможность подобраться ближе к лидирующему «Локомотиву», остались на 2-м месте с 50 очками. У железнодорожников 55 очков и одна игра в запасе.

    Sports.ru провел онлайн-трансляцию этого матча.

    Урал – Спартак 2:1 (1:0, 1:1)
    Дата проведения
    15 апреля, 14.00, «СКБ-Банк Арена»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 37 Бикфалви, 2:0 – 88 Эль-Кабир, 2:1 – 90 Промес.
    УралГодзюр, Динга, Ароян, Меркулов, Кулаков, Емельянов (Егорычев, 85), Бикфалви, Фидлер, Димитров (Евсеев, 80), Эль-Кабир, Ильин (Портнягин, 79).
    СпартакРебров, Кутепов, Максимович, Петкович (Самедов, 64), Комбаров, Глушаков (Пашалич, 77), Зобнин, Ханни (Педро Роша, 59), Фернандо, Промес, Зе Луиш.
    Предупреждения:
    Зе Луиш (19), Кутепов (74), Портнягин (86).

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