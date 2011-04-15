«Спартак» проиграл «Уралу». Отставание от «Локомотива» по потерянным – 8 очков

В 26-м туре РФПЛ «Спартак» на выезде уступил «Уралу» (1:2).
Красно-белые, упустив возможность подобраться ближе к лидирующему «Локомотиву», остались на 2-м месте с 50 очками. У железнодорожников 55 очков и одна игра в запасе.
Sports.ru провел онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 15 апреля, 14.00, «СКБ-Банк Арена»
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Урал –
Годзюр, Динга, Ароян, Меркулов, Кулаков, Емельянов (Егорычев, 85), Бикфалви, Фидлер, Димитров (Евсеев, 80), Эль-Кабир, Ильин (Портнягин, 79).
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Спартак –
Ребров, Кутепов, Максимович, Петкович (Самедов, 64), Комбаров, Глушаков (Пашалич, 77), Зобнин, Ханни (Педро Роша, 59), Фернандо, Промес, Зе Луиш.
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