«Спартак» проиграл «Уралу». Отставание от «Локомотива» по потерянным – 8 очков

В 26-м туре РФПЛ «Спартак» на выезде уступил «Уралу» (1:2).

Красно-белые, упустив возможность подобраться ближе к лидирующему «Локомотиву», остались на 2-м месте с 50 очками. У железнодорожников 55 очков и одна игра в запасе.

Sports.ru провел онлайн-трансляцию этого матча.

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