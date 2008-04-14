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    Чемпионат Германии. «Бавария» против «Боруссии» М, «Байер» разгромил «Айнтрахт»

    Теги Бавария Вердер Шальке-04 Гамбург Боруссия Дортмунд Байер Герта Боруссия Менхенгладбах Айнтрахт Франкфурт Штутгарт Вольфсбург Майнц-05 Ганновер-96 бундеслига Германия результаты Хоффенхайм 1899 Аугсбург Фрайбург Кельн РБ Лейпциг

    В 30-м туре бундеслиги «Бавария» примет гладбахскую «Боруссию», а «Шальке» – дортмундскую. 

    Чемпионат Германии

    30-й тур

    Штутгарт – Ганновер 96 1:1 (0:0, 1:1)
    Дата проведения
    14 апреля, 16.30, «Мерседес-Бенц-Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 53 Томми, 1:1 – 90 Фюллькруг.
    ШтутгартЦилер, Баумгартль, Павар, Бадштубер, Аого, Гентнер, Томми (Озджан, 75), Бек (Мангаля, 46), Инсуа, Гинчек, Гомес.
    Ганновер 96Чаунер, Сане, Альборноз, Корб (Майер, 85), Хюберс, Швеглер, Фоссум (Саренрен-Базее, 78), Клаус (Караман, 65), Бебу, Харник, Фюллькруг.
    Предупреждения:
    Клаус (41), Корб (64), Гинчек (88).
    Герта – Кельн 2:1 (0:1, 2:0)
    Дата проведения
    14 апреля, 16.30, «Олимпияштадион»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 29 Битенкур, 1:1 – 49 Зельке, 2:1 – 52 Зельке.
    ГертаЯрстейн, Рекик, Штарк, Платтенхардт, Вайзер (Лекки, 46), Лазаро, Дарида, Шелбред, Зельке, Ибишевич (Дуда, 66), Калу (Шибер, 76).
    КельнХорн, Соренсен, Хорхе Мере, Хайнц, Хектор, Битенкур, Клеменс (Теродде, 75), Хегер, Писарро (Риссе, 66), Осако, Цоллер (Кордоба, 22).
    Предупреждения:
    Клеменс (35), Хорхе Мере (51), Риссе (90), Зельке (90).
    Хоффенхайм-1899 – Гамбург 2:0 (2:0, 0:0)
    Дата проведения
    14 апреля, 16.30, «Райн-Неккар-Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 18 Гнабри, 2:0 – 27 Салаи.
    Хоффенхайм-1899Бауманн, Фогт, Хюбнер, Кадержабек, Шульц, Гриллич (Рупп, 70), Нордтвейт, Амири (Демирбай, 78), Гнабри (Акпогума, 58), Крамарич, Салаи.
    ГамбургПоллерсбек, ван Дронгелен (Салихович, 76), Дуглас Сантос, Сакаи, Юнг, Холтби, Штайнман (Экдаль, 33), Хунт, Ито, Костич, Вальдшмидт (Арп, 63).
    Предупреждения:
    Дуглас Сантос (51), Амири (64), Юнг (85).
    Байер – Айнтрахт Ф 4:1 (1:1, 3:0)
    Дата проведения
    14 апреля, 16.30, «БайАрена»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 20 Брандт, 1:1 – 23 Фабиан, 2:1 – 71 Фолланд, 3:1 – 77 Фолланд, 4:1 – 88 Фолланд.
    БайерЛено, Бендер, Хенрихс, Рецос, Хавертц (Кор, 87), Арангис, Брандт, Баумгартлингер, Бэйли (Бельараби, 75), Бендер (Едвай, 83), Фолланд.
    Айнтрахт ФГрадецки, Фалетт, Виллемс (Чендлер, 70), да Кошта, Абраам, Фабиан, де Гузман, Боатенг (Аллер, 63), Фернандес, Вольф (Йович, 78), Хасебе.
    Предупреждения:
    Бендер (8), да Кошта (22), де Гузман (54), Фолланд (81), Хасебе (81), Фалетт (82), Арангис (84).
    Бавария – Боруссия М 0:1 (первый тайм)
    Дата проведения
    14 апреля, 19.30, «Альянц-Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 9 Дрмич.
    БаварияУльрайх, Хуммельс, Зюле, Алаба, Бернат, Руди, Киммих, Толиссо, Алькантара, Мюллер, Вагнер.
    Боруссия МЗоммер, Гинтер, Вендт, Эльведи, Вестергор, Хофманн, Крамер, Закария, Азар, Дрмич, Раффаэл.
    Шальке-04 – Боруссия Д
    Дата проведения
    15 апреля, 16.30, «Фелтинс-Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Вердер – РБ Лейпциг
    Дата проведения
    15 апреля, 19.00, «Везерштадион»
    превью матча онлайн статистика
    Майнц – Фрайбург
    Дата проведения
    16 апреля, 21.30, «Кофас-Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Вольфсбург – Аугсбург 0:0 (0:0, 0:0)
    Дата проведения
    13 апреля, 21.30, «Фольксваген-Арена»
    превью матча онлайн статистика
    ВольфсбургКастельс, Йеккель, Кнохе, Удуохай, Верхаг, Арнольд, Базур (Ориги, 61), Виллиам (Штеффен, 84), Дидави, Димата (Осимхен, 80), Малли.
    АугсбургХитц, Гауэлеу, Хедира, Хинтереггер, Шмид, Гу Чжа Чхоль, Моравек, Макс, Грегорич, Кордова (Рихтер, 46; Качар, 90), Каюби.
    Предупреждения:
    Грегорич (25), Удуохай (42), Моравек (52), Гу Чжа Чхоль (82).
    Удаления:
    Моравек (54), Удуохай (86).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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