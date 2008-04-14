Чемпионат Германии. «Бавария» против «Боруссии» М, «Байер» разгромил «Айнтрахт»

В 30-м туре бундеслиги «Бавария» примет гладбахскую «Боруссию», а «Шальке» – дортмундскую.
Чемпионат Германии
30-й тур
- Дата проведения
- 14 апреля, 16.30, «Мерседес-Бенц-Арена»
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Штутгарт –
Цилер, Баумгартль, Павар, Бадштубер, Аого, Гентнер, Томми (Озджан, 75), Бек (Мангаля, 46), Инсуа, Гинчек, Гомес.
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Ганновер 96 –
Чаунер, Сане, Альборноз, Корб (Майер, 85), Хюберс, Швеглер, Фоссум (Саренрен-Базее, 78), Клаус (Караман, 65), Бебу, Харник, Фюллькруг.
- Дата проведения
- 14 апреля, 16.30, «Олимпияштадион»
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Герта –
Ярстейн, Рекик, Штарк, Платтенхардт, Вайзер (Лекки, 46), Лазаро, Дарида, Шелбред, Зельке, Ибишевич (Дуда, 66), Калу (Шибер, 76).
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Кельн –
Хорн, Соренсен, Хорхе Мере, Хайнц, Хектор, Битенкур, Клеменс (Теродде, 75), Хегер, Писарро (Риссе, 66), Осако, Цоллер (Кордоба, 22).
- Предупреждения:
- Клеменс (35), Хорхе Мере (51), Риссе (90), Зельке (90).
- Дата проведения
- 14 апреля, 16.30, «Райн-Неккар-Арена»
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Хоффенхайм-1899 –
Бауманн, Фогт, Хюбнер, Кадержабек, Шульц, Гриллич (Рупп, 70), Нордтвейт, Амири (Демирбай, 78), Гнабри (Акпогума, 58), Крамарич, Салаи.
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Гамбург –
Поллерсбек, ван Дронгелен (Салихович, 76), Дуглас Сантос, Сакаи, Юнг, Холтби, Штайнман (Экдаль, 33), Хунт, Ито, Костич, Вальдшмидт (Арп, 63).
- Предупреждения:
- Дуглас Сантос (51), Амири (64), Юнг (85).
- Дата проведения
- 14 апреля, 16.30, «БайАрена»
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Байер –
Лено, Бендер, Хенрихс, Рецос, Хавертц (Кор, 87), Арангис, Брандт, Баумгартлингер, Бэйли (Бельараби, 75), Бендер (Едвай, 83), Фолланд.
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Айнтрахт Ф –
Градецки, Фалетт, Виллемс (Чендлер, 70), да Кошта, Абраам, Фабиан, де Гузман, Боатенг (Аллер, 63), Фернандес, Вольф (Йович, 78), Хасебе.
- Дата проведения
- 14 апреля, 19.30, «Альянц-Арена»
- Гол:
- 0:1 – 9 Дрмич.
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Бавария –
Ульрайх, Хуммельс, Зюле, Алаба, Бернат, Руди, Киммих, Толиссо, Алькантара, Мюллер, Вагнер.
- Дата проведения
- 15 апреля, 16.30, «Фелтинс-Арена»
- Дата проведения
- 15 апреля, 19.00, «Везерштадион»
- Дата проведения
- 16 апреля, 21.30, «Кофас-Арена»
- Дата проведения
- 13 апреля, 21.30, «Фольксваген-Арена»
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Вольфсбург –
Кастельс, Йеккель, Кнохе, Удуохай, Верхаг, Арнольд, Базур (Ориги, 61), Виллиам (Штеффен, 84), Дидави, Димата (Осимхен, 80), Малли.
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Аугсбург –
Хитц, Гауэлеу, Хедира, Хинтереггер, Шмид, Гу Чжа Чхоль, Моравек, Макс, Грегорич, Кордова (Рихтер, 46; Качар, 90), Каюби.
- Предупреждения:
- Грегорич (25), Удуохай (42), Моравек (52), Гу Чжа Чхоль (82).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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