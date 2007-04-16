«Вашингтон» – «Коламбус». Овечкин сделал дубль и стал 3-й звездой матча

Капитан «Вашингтона» сделал дубль во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли против (4:5 ОТ, 0-2) и стал его третьей звездой.

Российский нападающий нанес 10 бросков в створ ворот, из которых два (оба – в большинстве) оказались результативными и позволяли «Кэпиталс» повести в счете 2:0 и 3:1.

Отметим, что из 30 минут игрового времени Овечкина (с учетом овертайма) 10 минут 42 секунды пришлись на большинство.

В 99 матчах плей-офф за карьеру у него стало 92 (48+44) очка.