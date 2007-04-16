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    «Вашингтон» – «Коламбус». Овечкин сделал дубль и стал 3-й звездой матча

    Теги Вашингтон Кубок Стэнли Коламбус Александр Овечкин НХЛ

    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал дубль во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Коламбуса» (4:5 ОТ, 0-2) и стал его третьей звездой. 

    Российский нападающий нанес 10 бросков в створ ворот, из которых два (оба – в большинстве) оказались результативными и позволяли «Кэпиталс» повести в счете 2:0 и 3:1. 

    Отметим, что из 30 минут игрового времени Овечкина (с учетом овертайма) 10 минут 42 секунды пришлись на большинство. 

    В 99 матчах плей-офф за карьеру у него стало 92 (48+44) очка. 

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    Как «Вашингтон» сыграет в Кубке Стэнли?

    6749 голосов 5
    • Вылетит сразу
      44%
    • Второй раунд, как обычно
      35%
    • Дойдет до финала
      8%
    • Выиграет
      13%

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