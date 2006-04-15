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    «Ман Сити» в 5-й раз стал чемпионом Англии

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола

    «Манчестер Сити» досрочно выиграл чемпионат Англии-2017/18.

    В матче 34-го тура премьер-лиги «Ман Сити» в гостях обыграл «Тоттенхэм» (3:1), а «Манчестер Юнайтед» дома уступил «Вест Бромвичу» (0:1).

    У команд осталось по пять матчей (один тур ранее был пропущен), в розыгрыше осталось 15 очков, а преимущество команды Пепа Гвардиолы над командой Жозе Моуринью составляет 16 очков.

    «Манчестер Сити» в пятый раз в истории выиграл высший дивизион чемпионата Англии (1936/37, 1967/68, 2011/12, 2013/14, 2017/18).

    Гвардиола снова стал чемпионом. На этот раз с «Манчестер Сити»

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