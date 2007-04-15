Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Гран-при Китая. Гонка начнется в 9:10

    Теги результаты Гран-при Китая Феррари Кими Райкконен Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Заубер Ред Булл Уильямс Торо Россо Форс-Индия Себастьян Феттель Ромен Грожан Нико Хюлькенберг Карлос Сайнс-младший Брендон Хартли Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Маркус Эрикссон Даниэль Риккардо Рено Кевин Магнуссен Сергей Сироткин Стоффель Вандорн Эстебан Окон Пьер Гасли Хаас Макс Ферстаппен Шарль Леклер Ланс Стролл
    Гран-при Китая
    Шанхай Интернэшнл, Шанхай
    15 апреля 2018 года
    Гонка
     
    В 9:10 стартует Гран-при Китая, третий этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1». Следить за событиями гонки можно на специальной странице онлайна.
     
    Стартовый порядок
     
    1. Себастьян Феттель («Феррари»)
    2. Кими Райкконен («Феррари»)
    3. Валттери Боттас («Мерседес»)
    4. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
    5. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
    6. Даниэль Риккардо («Ред Булл»)
    7. Нико Хюлькенберг («Рено»)
    8. Серхио Перес («Форс-Индия»)
    9. Карлос Сайнс-младший («Рено»)
    10. Ромен Грожан («Хаас»)
    11. Кевин Магнуссен («Хаас»)
    12. Эстебан Окон («Форс-Индия»)
    13. Фернандо Алонсо («Макларен»)
    14. Стоффель Вандорн («Макларен»)
    15. Брендон Хартли («Торо Россо»)
    16. Сергей Сироткин («Уильямс»)
    17. Пьер Гасли («Торо Россо»)
    18. Ланс Стролл («Уильямс»)
    19. Шарль Леклер («Заубер»)
    20. Маркус Эрикссон («Заубер»)

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться