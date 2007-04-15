Гран-при Китая. Гонка начнется в 9:10

Гран-при Китая
Шанхай Интернэшнл, Шанхай
15 апреля 2018 года
Гонка
Шанхай Интернэшнл, Шанхай
15 апреля 2018 года
Гонка
В 9:10 стартует Гран-при Китая, третий этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1». Следить за событиями гонки можно на специальной странице онлайна.
Стартовый порядок
1. Себастьян Феттель («Феррари»)
2. Кими Райкконен («Феррари»)
3. Валттери Боттас («Мерседес»)
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
6. Даниэль Риккардо («Ред Булл»)
7. Нико Хюлькенберг («Рено»)
8. Серхио Перес («Форс-Индия»)
9. Карлос Сайнс-младший («Рено»)
10. Ромен Грожан («Хаас»)
11. Кевин Магнуссен («Хаас»)
12. Эстебан Окон («Форс-Индия»)
13. Фернандо Алонсо («Макларен»)
14. Стоффель Вандорн («Макларен»)
15. Брендон Хартли («Торо Россо»)
16. Сергей Сироткин («Уильямс»)
17. Пьер Гасли («Торо Россо»)
18. Ланс Стролл («Уильямс»)
19. Шарль Леклер («Заубер»)
20. Маркус Эрикссон («Заубер»)
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