«Вашингтон» – «Коламбус». Хозяева дважды подряд проиграли, ведя в счете в 2 шайбы

уступил «Коламбусу» (4:5 ОТ) во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли (0-2).

По ходу матча «Кэпиталс» вели со счетом 2:0 и 3:1.

В первом матче серии «столичным» также удалось повести со счетом 2:0, но в итоге они уступили в овертайме – 3:4 ОТ.

Случай «Коламбуса» стал 5-м в истории НХЛ, когда команда одерживала волевые победы в двух первых матчах серий, уступая по их ходу в 2 или более шайбы.

По статистике прошлых серий плей-офф команды, которые проигрывают два первых матча дома, проходят дальше только в 21,3% случаев.