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    «Вашингтон» – «Коламбус». Хозяева дважды подряд проиграли, ведя в счете в 2 шайбы

    Теги Вашингтон Кубок Стэнли Коламбус НХЛ

    «Вашингтон» уступил «Коламбусу» (4:5 ОТ) во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли (0-2). 

    По ходу матча «Кэпиталс» вели со счетом 2:0 и 3:1.

    В первом матче серии «столичным» также удалось повести со счетом 2:0, но в итоге они уступили в овертайме – 3:4 ОТ. 

    Случай «Коламбуса» стал 5-м в истории НХЛ, когда команда одерживала волевые победы в двух первых матчах серий, уступая по их ходу в 2 или более шайбы.

    По статистике прошлых серий плей-офф команды, которые проигрывают два первых матча дома, проходят дальше только в 21,3% случаев. 

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    Как «Вашингтон» сыграет в Кубке Стэнли?

    6742 голосa 5
    • Вылетит сразу
      44%
    • Второй раунд, как обычно
      35%
    • Дойдет до финала
      8%
    • Выиграет
      13%

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