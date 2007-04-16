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    Ковальчук стал неограниченно свободным агентом в НХЛ

    Теги СКА возможные переходы Илья Ковальчук НХЛ КХЛ

    Нападающий СКА Илья Ковальчук стал неограниченно свободным агентом в НХЛ, сообщает официальный сайт лиги. 

    В воскресенье Ковальчук отпраздновал 35-летие и вышел из списка добровольно завершивших карьеру.

    Теперь Ковальчук может вести переговоры с любыми клубами НХЛ. Официально подписать контракт можно только 1 июля, когда в НХЛ откроется рынок свободных агентов. 

    Ковальчук добровольно завершил карьеру в НХЛ в сезоне-2012/13. Тогда у него действовал 15-летний контракт на 100 миллионов долларов. 

    О скором возвращении Ковальчук заявил после вылета СКА из Кубка Гагарина. Ранее сообщалось, что игрок договорился о контракте с «Рейнджерс» на 6 млн долларов.

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