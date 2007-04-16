Ковальчук стал неограниченно свободным агентом в НХЛ

Нападающий СКА Илья Ковальчук стал неограниченно свободным агентом в , сообщает официальный сайт лиги.

В воскресенье Ковальчук отпраздновал 35-летие и вышел из списка добровольно завершивших карьеру.

Теперь Ковальчук может вести переговоры с любыми клубами НХЛ. Официально подписать контракт можно только 1 июля, когда в НХЛ откроется рынок свободных агентов.

Ковальчук добровольно завершил карьеру в НХЛ в сезоне-2012/13. Тогда у него действовал 15-летний контракт на 100 миллионов долларов.

О скором возвращении Ковальчук заявил после вылета СКА из Кубка Гагарина. Ранее сообщалось, что игрок договорился о контракте с «Рейнджерс» на 6 млн долларов.

Ковальчук снова собрался в НХЛ. Теперь точно