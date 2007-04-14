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    Чемпионат Испании. «Севилья» примет «Вильярреал», «Барселона» против «Валенсии»

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    В 32-м туре чемпионата Испании «Барселона» примет «Валенсию», «Реал» поедет в гости к «Малаге». 

    Чемпионат Испании

    32-й тур

     

    Севилья – Вильярреал
    Дата проведения
    14 апреля, 14.00, «Рамон Санчес Писхуан»
    превью матча онлайн статистика
    Барселона – Валенсия
    Дата проведения
    14 апреля, 17.15, «Камп Ноу»
    превью матча онлайн статистика
    Леганес – Сельта
    Дата проведения
    14 апреля, 19.30, «Бутарке»
    превью матча онлайн статистика
    Лас-Пальмас – Реал Сосьедад
    Дата проведения
    14 апреля, 19.30, «де Гран Канария»
    превью матча онлайн статистика
    Атлетик – Депортиво
    Дата проведения
    14 апреля, 21.45, «Сан Мамес»
    превью матча онлайн статистика
    Эйбар – Алавес
    Дата проведения
    15 апреля, 13.00, «Мунисипаль де Ипуруа»
    превью матча онлайн статистика
    Атлетико – Леванте
    Дата проведения
    15 апреля, 17.15, «Ванда Метрополитано»
    превью матча онлайн статистика
    Хетафе – Эспаньол
    Дата проведения
    15 апреля, 19.30, «Альфонсо Перес»
    превью матча онлайн статистика
    Малага – Реал Мадрид
    Дата проведения
    15 апреля, 21.45, «Ла Росаледа»
    превью матча онлайн статистика
    Жирона – Бетис 0:1 (0:1, 0:0)
    Дата проведения
    13 апреля, 22.00, «Монтиливи»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 36 Морон.
    ЖиронаБуну, Рамальо, Эспиноса, Хуанпе, Маффео (Лосано, 46), Понс, Гранель, Мохика (Сони, 86), Порту, Гарсия (Адай, 46), Стуани.
    БетисДани Хименес, Барраган, Манди, Гарсия, Бартра, Фирпо, Фабиан Руис, Гуардадо, Санчес (Кэмпбелл, 83), Морон (Санабрия, 74), Леон (Тельо, 63).
    Предупреждения:
    Рамальо (7), Маффео (14), Бартра (42), Гуардадо (48), Манди (49), Морон (58), Муньеса (79), Гранель (86), Гарсия (89), Порту (90), Адай (90), Хуанпе (90).

     

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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