Чемпионат Испании. «Севилья» примет «Вильярреал», «Барселона» против «Валенсии»

В 32-м туре чемпионата Испании «Барселона» примет «Валенсию», «Реал» поедет в гости к «Малаге».
Чемпионат Испании
32-й тур
- Дата проведения
- 14 апреля, 14.00, «Рамон Санчес Писхуан»
- Дата проведения
- 14 апреля, 17.15, «Камп Ноу»
- Дата проведения
- 14 апреля, 19.30, «Бутарке»
- Дата проведения
- 14 апреля, 19.30, «де Гран Канария»
- Дата проведения
- 14 апреля, 21.45, «Сан Мамес»
- Дата проведения
- 15 апреля, 13.00, «Мунисипаль де Ипуруа»
- Дата проведения
- 15 апреля, 17.15, «Ванда Метрополитано»
- Дата проведения
- 15 апреля, 19.30, «Альфонсо Перес»
- Дата проведения
- 15 апреля, 21.45, «Ла Росаледа»
- Дата проведения
- 13 апреля, 22.00, «Монтиливи»
- Гол:
- 0:1 – 36 Морон.
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Жирона –
Буну, Рамальо, Эспиноса, Хуанпе, Маффео (Лосано, 46), Понс, Гранель, Мохика (Сони, 86), Порту, Гарсия (Адай, 46), Стуани.
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Бетис –
Дани Хименес, Барраган, Манди, Гарсия, Бартра, Фирпо, Фабиан Руис, Гуардадо, Санчес (Кэмпбелл, 83), Морон (Санабрия, 74), Леон (Тельо, 63).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.