Наверх
    puma

    Чемпионат Италии. «Милан» играет с «Наполи», «Лацио» против «Ромы»

    Теги Интер Рома Милан Кьево Удинезе Сампдория Кальяри Лацио Аталанта Торино Фиорентина Ювентус серия А Италия результаты Наполи Болонья Дженоа Верона Кротоне Сассуоло Беневенто СПАЛ

    В 32-м туре серии А «Интер» на выезде поделил очки с «Аталантой» (0:0). 

    В воскресенье «Милан» сыграет с «Наполи», «Ювентус» – с «Сампдорией», а «Лацио» и «Рома» проведут римское дерби. 

    Чемпионат Италии

    32-й тур

    Фиорентина – СПАЛ
    Дата проведения
    15 апреля, 13.30, «Артемио Франки»
    превью матча онлайн статистика

     

    Сассуоло – Беневенто
    Дата проведения
    15 апреля, 16.00, «Читта-дель-Триколоре»
    превью матча онлайн статистика

     

    Болонья – Верона
    Дата проведения
    15 апреля, 16.00, «Ренато Далль'Ара»
    превью матча онлайн статистика

     

    Милан – Наполи
    Дата проведения
    15 апреля, 16.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
    превью матча онлайн статистика

     

    Ювентус – Сампдория
    Дата проведения
    15 апреля, 19.00, «Ювентус Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика

     

    Лацио – Рома
    Дата проведения
    15 апреля, 21.45, «Стадио Олимпико»
    превью матча онлайн статистика

     

    Кальяри – Удинезе 2:1 (1:1, 1:0)
    Дата проведения
    14 апреля, 16.00, «Сарденья»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 10 Лазанья, 1:1 – 21 Паволетти, 2:1 – 84 Чеппителли.
    КальяриКраньо, Пизакане, Чеппителли, Кастан, Фараго, Чигарини (Коссу, 74), Барелла, Падоин, Мианге (Ионицэ, 67), Сау, Паволетти (Сетер, 88).
    УдинезеБиссарри, Нюйтинк, Ларангейра, Самир, Ларсен, Барак, Балич (Хадльвредссон, 75), Фофана, Аднан, Лопес (де Пауль, 68), Лазанья (Янкто, 58).
    Предупреждения:
    Чигарини (69), Ларангейра (73), Фофана (90), Хадльвредссон (90), Барелла (90).

     

    Дженоа – Кротоне 1:0 (1:0, 0:0)
    Дата проведения
    14 апреля, 19.00, «Луиджи Феррарис»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 28 Бесса.
    ДженоаПерин, Россеттини, Сполли, Зуканович, Лазович (Педру Перейра, 63), Хильемарк, Бертолаччи, Бесса (Кофи, 66), Лаксальт, Галабинов, Юри Медейруш (Пандев, 79).
    КротонеКордац, Фараони, Чеккерини, Сампиризи, Мартелла, Стоян (Тумминелло, 79), Айети (Барберис, 46), Мандрагора, Тротта (Диаби, 84), Сими, Риччи.
    Предупреждения:
    Юри Медейруш (12), Айети (45), Тротта (46), Тумминелло (86), Педру Перейра (90).

     

    Кьево – Торино 0:0 (0:0, 0:0)
    Дата проведения
    14 апреля, 19.00, «Марк Антонио Бентегоди»
    превью матча онлайн статистика
    КьевоСоррентино, Каччаторе, Томович, Бани, Ярошиньски (Депаоли, 87), Бастьен, Радованович, Ригони, Кастро (Хетемай, 74), Стемпиньски (Бирса, 79), Инглезе.
    ТориноСиригу, Нкулу (Бонифаци, 64), Бурдиссо, Моретти, де Сильвестри (Баррека, 68), Базелли, Ринкон, Ансальди, Яго Фальке (Эдера, 85), Ляйич, Белотти.
    Предупреждения:
    Бани (31), Инглезе (90).
    Удаление:
    Бани (88).

     

    Аталанта – Интер 0:0 (0:0, 0:0)
    Дата проведения
    14 апреля, 21.45, «Адзурри д′Италия»
    превью матча онлайн статистика
    АталантаБериша, Толои, Кальдара, Масьелло, Хатебур, де Рон, Фройлер, Госенс (Кастань, 80), Кристанте (Манчини, 85), Гомес, Барроу (Корнелиус, 46).
    ИнтерХанданович, Шкриньяр, Миранда, Д`Амброзио, Жоау Канселу, Гальярдини, Валеро, Сантон (Карамо, 90), Рафинья (Эдер, 72), Перишич, Икарди.
    Предупреждения:
    Миранда (32), Толои (37), Валеро (55), Кальдара (62), Масьелло (82), Манчини (90).

     

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица серии А

    Статистика серии А

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться