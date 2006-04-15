Чемпионат Италии. «Милан» играет с «Наполи», «Лацио» против «Ромы»

В 32-м туре серии А «Интер» на выезде поделил очки с «Аталантой» (0:0).

В воскресенье «Милан» сыграет с «Наполи», «Ювентус» – с «Сампдорией», а «Лацио» и «Рома» проведут римское дерби.

Чемпионат Италии

32-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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