Чемпионат Италии. «Милан» играет с «Наполи», «Лацио» против «Ромы»

В 32-м туре серии А «Интер» на выезде поделил очки с «Аталантой» (0:0).
В воскресенье «Милан» сыграет с «Наполи», «Ювентус» – с «Сампдорией», а «Лацио» и «Рома» проведут римское дерби.
Чемпионат Италии
32-й тур
- Дата проведения
- 15 апреля, 13.30, «Артемио Франки»
- Дата проведения
- 15 апреля, 16.00, «Читта-дель-Триколоре»
- Дата проведения
- 15 апреля, 16.00, «Ренато Далль'Ара»
- Дата проведения
- 15 апреля, 16.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 15 апреля, 19.00, «Ювентус Стэдиум»
- Дата проведения
- 15 апреля, 21.45, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 14 апреля, 16.00, «Сарденья»
- Голы:
- 0:1 – 10 Лазанья, 1:1 – 21 Паволетти, 2:1 – 84 Чеппителли.
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Кальяри –
Краньо, Пизакане, Чеппителли, Кастан, Фараго, Чигарини (Коссу, 74), Барелла, Падоин, Мианге (Ионицэ, 67), Сау, Паволетти (Сетер, 88).
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Удинезе –
Биссарри, Нюйтинк, Ларангейра, Самир, Ларсен, Барак, Балич (Хадльвредссон, 75), Фофана, Аднан, Лопес (де Пауль, 68), Лазанья (Янкто, 58).
- Предупреждения:
- Чигарини (69), Ларангейра (73), Фофана (90), Хадльвредссон (90), Барелла (90).
- Дата проведения
- 14 апреля, 19.00, «Луиджи Феррарис»
- Гол:
- 1:0 – 28 Бесса.
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Дженоа –
Перин, Россеттини, Сполли, Зуканович, Лазович (Педру Перейра, 63), Хильемарк, Бертолаччи, Бесса (Кофи, 66), Лаксальт, Галабинов, Юри Медейруш (Пандев, 79).
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Кротоне –
Кордац, Фараони, Чеккерини, Сампиризи, Мартелла, Стоян (Тумминелло, 79), Айети (Барберис, 46), Мандрагора, Тротта (Диаби, 84), Сими, Риччи.
- Предупреждения:
- Юри Медейруш (12), Айети (45), Тротта (46), Тумминелло (86), Педру Перейра (90).
- Дата проведения
- 14 апреля, 19.00, «Марк Антонио Бентегоди»
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Кьево –
Соррентино, Каччаторе, Томович, Бани, Ярошиньски (Депаоли, 87), Бастьен, Радованович, Ригони, Кастро (Хетемай, 74), Стемпиньски (Бирса, 79), Инглезе.
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Торино –
Сиригу, Нкулу (Бонифаци, 64), Бурдиссо, Моретти, де Сильвестри (Баррека, 68), Базелли, Ринкон, Ансальди, Яго Фальке (Эдера, 85), Ляйич, Белотти.
- Удаление:
- Бани (88).
- Дата проведения
- 14 апреля, 21.45, «Адзурри д′Италия»
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Аталанта –
Бериша, Толои, Кальдара, Масьелло, Хатебур, де Рон, Фройлер, Госенс (Кастань, 80), Кристанте (Манчини, 85), Гомес, Барроу (Корнелиус, 46).
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Интер –
Ханданович, Шкриньяр, Миранда, Д`Амброзио, Жоау Канселу, Гальярдини, Валеро, Сантон (Карамо, 90), Рафинья (Эдер, 72), Перишич, Икарди.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.