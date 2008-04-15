Радулов не сыграет на ЧМ-2018

Нападающий «Далласа» Александр Радулов не поможет сборной России на ЧМ-2018.

Такое решение было принято 31-летним хоккеистом из-за накопленный усталости после трудного сезона НХЛ, в котором он сыграл много матчей, а также ввиду определенных проблем со здоровьем.

«При этом Александр всегда рад выступать со сборную России. Он не завершает свою карьеру в команде.

Только в этом сезоне ситуация такая, что он просто не готов на сто процентов», – подчеркнул источник из окружения хоккеиста.

Напомним, что Радулов сразу после окончания регулярного чемпионата объявил, что не поедет в Данию, однако потом все равно был включен в расширенный список сборной.

По некоторым данным, у Александра есть повреждение верхней части тела, которое и не позволяет ему сыграть за сборную.

Радулова не будет в сборной. Он не играет у Знарка