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    Радулов не сыграет на ЧМ-2018

    Теги сборная России травмы Даллас Александр Радулов НХЛ ЧМ-2018

    Нападающий «Далласа» Александр Радулов не поможет сборной России на ЧМ-2018.

    Такое решение было принято 31-летним хоккеистом из-за накопленный усталости после трудного сезона НХЛ, в котором он сыграл много матчей, а также ввиду определенных проблем со здоровьем.

    «При этом Александр всегда рад выступать со сборную России. Он не завершает свою карьеру в команде.

    Только в этом сезоне ситуация такая, что он просто не готов на сто процентов», – подчеркнул источник из окружения хоккеиста.

    Напомним, что Радулов сразу после окончания регулярного чемпионата объявил, что не поедет в Данию, однако потом все равно был включен в расширенный список сборной.

    По некоторым данным, у Александра есть повреждение верхней части тела, которое и не позволяет ему сыграть за сборную.

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