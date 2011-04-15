Льюис Хэмилтон: «В данный момент «Мерседес» является второй-третьей по скорости командой»

Пилот «Мерседеса» подвел итоги Гран-при Китая, заявив, что результаты уик-энда прямо говорят о текущей смене лидера в «Формуле-1».

«По итогам этого уик-энда ясно, что не является самой быстрой командой. Мы теряем скорость по сравнению с Мельбурном. Может быть, здесь мы потеряли еще. Так что в данный момент «Мерседес» является второй-третьей по скорости командой. Нам нужно прибавлять, и в этом нет ничего невозможного».

Команде «Мерседес» не удалось победить ни в одной из трех первых гонок сезона-2018 и для немецкой конюшни это самая длинная серия без побед с момента перехода «Формулы-1» на гибридные двигатели V6 в 2014 году.

Хэмилтон отметил, что продолжит подбадривать и подгонять команду, чтобы «Мерседес» добился прогресса.

«Я думаю, что за эти годы наша команда уже демонстрировала то, что наш коллектив всегда остается сплоченным и что мы умеем работать. Каждый сотрудник здесь, на трассе, а также на базе будет продолжать выкладываться на максимуме. За последние недели мы получили огромное количество информации.

Сам я также продолжу подгонять и подбадривать Джеймса Эллисона, Ники Лауду и Тото Вольффа, стараясь поддержать их – чтобы команда точно знала, в каких именно областях наш болид страдает больше всего и чтобы они могли оказать давление на соответствующие департаменты и команда получила больше новинок. Нужно продолжать оказывать на ребят конструктивное давление. Но они уже под прессингом, ведь хотят побеждать также сильно, как и мы», – цитирует Хэмилтона Race Fans.