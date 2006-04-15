«ПСЖ» в 7-й раз стал чемпионом Франции

«Пари Сен-Жермен» досрочно выиграл чемпионат Франции-2017/18.
«ПСЖ» в матче 33-го тура лиги 1 разгромил идущего вторым «Монако» (7:1) и за пять туров до конца оторвался от соперника на 17 очков.
Таким образом, парижане в 7-й раз выиграли чемпионат Франции (1985/86, 1993/94, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2017/18).
- Дата проведения
- 15 апреля, 22.00, «Парк де Пренс»
- Голы:
- 1:0 – 14 Ло Чельсо, 2:0 – 17 Кавани, 3:0 – 20 Ди Мария, 4:0 – 27 Ло Чельсо, 4:1 – 38 Лопеш, 5:1 – 58 Ди Мария, 6:1 – 76, автогол Фалькао, 7:1 – 86 Дракслер.
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ПСЖ –
Ареоля, Тиаго Силва, Берчиче, Дани Алвес, Маркиньос, Рабьо (Диарра, 65), Ло Чельсо (Нкунку, 80), Пасторе, Дракслер, Ди Мария (Менье, 75), Кавани.
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Монако –
Субашич, Жемерсон, Раджи, Жорже, Сидибе (Геззаль, 34), Лемар, Фабиньо, Лопеш (Диакаби, 75), Моутинью, Туре, Фалькао (Тилеманс, 82).