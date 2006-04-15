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    «ПСЖ» в 7-й раз стал чемпионом Франции

    Теги ПСЖ Монако лига 1 Франция Унаи Эмери

    «Пари Сен-Жермен» досрочно выиграл чемпионат Франции-2017/18.

    «ПСЖ» в матче 33-го тура лиги 1 разгромил идущего вторым «Монако» (7:1) и за пять туров до конца оторвался от соперника на 17 очков.

    Таким образом, парижане в 7-й раз выиграли чемпионат Франции (1985/86, 1993/94, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2017/18).

    ПСЖ – Монако 7:1 (4:1, 3:0)
    Дата проведения
    15 апреля, 22.00, «Парк де Пренс»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 14 Ло Чельсо, 2:0 – 17 Кавани, 3:0 – 20 Ди Мария, 4:0 – 27 Ло Чельсо, 4:1 – 38 Лопеш, 5:1 – 58 Ди Мария, 6:1 – 76, автогол Фалькао, 7:1 – 86 Дракслер.
    ПСЖАреоля, Тиаго Силва, Берчиче, Дани Алвес, Маркиньос, Рабьо (Диарра, 65), Ло Чельсо (Нкунку, 80), Пасторе, Дракслер, Ди Мария (Менье, 75), Кавани.
    МонакоСубашич, Жемерсон, Раджи, Жорже, Сидибе (Геззаль, 34), Лемар, Фабиньо, Лопеш (Диакаби, 75), Моутинью, Туре, Фалькао (Тилеманс, 82).
    Предупреждения:
    Пасторе (40), Фабиньо (61), Раджи (61), Моутинью (78).

    Таблица лиги 1

    Статистика лиги 1

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