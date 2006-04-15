«ПСЖ» в 7-й раз стал чемпионом Франции

«Пари Сен-Жермен» досрочно выиграл чемпионат Франции-2017/18.

в матче 33-го тура лиги 1 разгромил идущего вторым (7:1) и за пять туров до конца оторвался от соперника на 17 очков.

Таким образом, парижане в 7-й раз выиграли чемпионат Франции (1985/86, 1993/94, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2017/18).

Таблица лиги 1

Статистика лиги 1