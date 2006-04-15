ПСВ стал чемпионом Голландии в 24-й раз

ПСВ стал чемпионом Голландии-2017/18.

Клуб из Эйндховена завоевал титул за три тура до окончания чемпионата, разгромив своего главного конкурента «Аякс» (3:0).

Теперь у ПСВ 80 очков после 31 тура, а у «Аякса» – 70.

Чемпионат Голландии

31-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица чемпионата Голландии

Статистика чемпионата Голландии