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    ПСВ стал чемпионом Голландии в 24-й раз

    Теги высшая лига Голландия ПСВ Аякс результаты

    ПСВ стал чемпионом Голландии-2017/18. 

    Клуб из Эйндховена завоевал титул за три тура до окончания чемпионата, разгромив своего главного конкурента «Аякс» (3:0).

    Теперь у ПСВ 80 очков после 31 тура, а у «Аякса» – 70. 

    Чемпионат Голландии

    31-й тур

    ПСВ – Аякс 3:0 (2:0, 1:0)
    Дата проведения
    15 апреля, 17.45, «Филипс Стадион»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 23 Перейро, 2:0 – 38 де Йонг, 3:0 – 54 Бергвейн.
    ПСВЗут (Ром, 89), Арьяс, Швааб, Изима-Мирен, Бренет, ван Гинкел, Перейро, Хендрикс, Лосано, де Йонг (Рамселар, 55), Бергвейн (Люккассен, 72).
    АяксОнана, Велтман, де Лигт, Вебер (де Йонг, 46), Тальяфико, ван де Бек, Шене, Зиеш (Мазрауи, 85), Нерес, Хунтелар (Дольберг, 69), Клюйверт.
    Предупреждения:
    Хендрикс (30), Тальяфико (35), Онана (83), Нерес (86).
    Удаления:
    Тальяфико (80), де Йонг (83).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

    Таблица чемпионата Голландии

    Статистика чемпионата Голландии

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