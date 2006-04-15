ПСВ стал чемпионом Голландии в 24-й раз

ПСВ стал чемпионом Голландии-2017/18.
Клуб из Эйндховена завоевал титул за три тура до окончания чемпионата, разгромив своего главного конкурента «Аякс» (3:0).
Теперь у ПСВ 80 очков после 31 тура, а у «Аякса» – 70.
Чемпионат Голландии
31-й тур
- Дата проведения
- 15 апреля, 17.45, «Филипс Стадион»
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ПСВ –
Зут (Ром, 89), Арьяс, Швааб, Изима-Мирен, Бренет, ван Гинкел, Перейро, Хендрикс, Лосано, де Йонг (Рамселар, 55), Бергвейн (Люккассен, 72).
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Аякс –
Онана, Велтман, де Лигт, Вебер (де Йонг, 46), Тальяфико, ван де Бек, Шене, Зиеш (Мазрауи, 85), Нерес, Хунтелар (Дольберг, 69), Клюйверт.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.