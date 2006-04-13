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    ЦСКА не проиграл «Арсеналу» (2:2), но вылетел из Лиги Европы

    Теги ЦСКА Кирилл Набабкин Лига Европы Арсенал Дэнни Уэлбек Федор Чалов

    В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы ЦСКА сыграл вничью с «Арсеналом» (2:2), но выбыл из турнира.

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    ЦСКА Россия – Арсенал Англия 2:2 (1:0, 1:2)
    Дата проведения
    12 апреля, 22.05, «ВЭБ Арена»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 39 Чалов, 2:0 – 50 Набабкин, 2:1 – 75 Уэлбек, 2:2 – 90 Рэмзи.
    ЦСКААкинфеев, Березуцкий, Игнашевич, Березуцкий, Набабкин, Бистрович (Натхо, 72), Кучаев, Дзагоев (Витиньо, 38), Головин, Муса, Чалов (Миланов, 79).
    АрсеналЧех, Бельерин, Мустафи, Косьельни, Монреаль, Эль-Ненни, Озил, Рэмзи, Уилшер (Чемберс, 69), Уэлбек, Ляказетт (Ивоби, 77).
    Предупреждение:
    Головин (86).

    Первый матч 1:4

    Статистика Лиги Европы

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