ЦСКА не проиграл «Арсеналу» (2:2), но вылетел из Лиги Европы

В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы ЦСКА сыграл вничью с «Арсеналом» (2:2), но выбыл из турнира.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
- Дата проведения
- 12 апреля, 22.05, «ВЭБ Арена»
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ЦСКА –
Акинфеев, Березуцкий, Игнашевич, Березуцкий, Набабкин, Бистрович (Натхо, 72), Кучаев, Дзагоев (Витиньо, 38), Головин, Муса, Чалов (Миланов, 79).
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Арсенал –
Чех, Бельерин, Мустафи, Косьельни, Монреаль, Эль-Ненни, Озил, Рэмзи, Уилшер (Чемберс, 69), Уэлбек, Ляказетт (Ивоби, 77).
- Предупреждение:
- Головин (86).
Первый матч 1:4