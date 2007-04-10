Гончаренко поссорился с Мусой во время матча, Радулов не поедет на ЧМ и другие новости утра

1. «Динамо» победило ЦСКА в чемпионате России, а Виктор Гончаренко поссорился с Ахмедом Мусой прямо во время матча. Тренер сказал, что все под контролем. Кстати, «Динамо» не проигрывает в РФПЛ уже шесть матчей подряд.

2. Нападающий «Далласа» Александр Радулов не сыграет за сборную России на ЧМ-2018. Хоккеист пока не называет причину, но он не появляется в национальной команде с 2015 года. Зато на ЧМ поедет форвард «Чикаго» Патрик Кэйн.

3. Белый дом почему-то обращается к британцам и советует не ехать на ЧМ-2018.

4. Расселл Уэстбрук сделал 25-й трипл-дабл в сезоне и его «Оклахома» взяла верх над «Майами» (115:93), обеспечив себе место в плей-офф. Все результаты НБА.

5. В воскресенье в Атланте палили по кортежу Флойда Мэйвезера. Самого Флойда в машинах не было. Ранен телохранитель.

6. У «ПСЖ» точно будет новый тренер. Немец Томас Тухель.

7. Гол мексиканца Негрете на ЧМ-1986 назван лучшим в истории чемпионатов мира. Пользователи Sports.ru протестуют.

8. Фабио Капелло завершил карьеру, но он не против вернуться в Россию и поработать.

9. Норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свенсен тоже закончил с профессиональным спортом.

10. Месси стал послом ООН по ответственному туризму. Он уже давно не просто футболист.

11. ФИДЕ попросил Илюмжинова немедленно подать в отставку – из-за его попадания под американские санкции. Илюмжинов никуда уходить не хочет.

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