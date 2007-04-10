Наверх
    puma

    Гончаренко поссорился с Мусой во время матча, Радулов не поедет на ЧМ и другие новости утра

    Теги утренний дайджест Футбол Хоккей Баскетбол Биатлон Россия Англия Италия Франция Россия Сборные НХЛ НБА ЧМ-2018

    1. «Динамо» победило ЦСКА в чемпионате России, а Виктор Гончаренко поссорился с Ахмедом Мусой прямо во время матча. Тренер сказал, что все под контролем. Кстати, «Динамо» не проигрывает в РФПЛ уже шесть матчей подряд. 

    2. Нападающий «Далласа» Александр Радулов не сыграет за сборную России на ЧМ-2018. Хоккеист пока не называет причину, но он не появляется в национальной команде с 2015 года. Зато на ЧМ поедет форвард «Чикаго» Патрик Кэйн. 

    3. Белый дом почему-то обращается к британцам и советует не ехать на ЧМ-2018. 

    4. Расселл Уэстбрук сделал 25-й трипл-дабл в сезоне и его «Оклахома» взяла верх над «Майами» (115:93), обеспечив себе место в плей-офф. Все результаты НБА.

    5. В воскресенье в Атланте палили по кортежу Флойда Мэйвезера. Самого Флойда в машинах не было. Ранен телохранитель. 

    6. У «ПСЖ» точно будет новый тренер. Немец Томас Тухель. 

    7. Гол мексиканца Негрете на ЧМ-1986 назван лучшим в истории чемпионатов мира. Пользователи Sports.ru протестуют. 

    8. Фабио Капелло завершил карьеру, но он не против вернуться в Россию и поработать. 

    9. Норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свенсен тоже закончил с профессиональным спортом. 

    10. Месси стал послом ООН по ответственному туризму. Он уже давно не просто футболист. 

    11.  ФИДЕ попросил Илюмжинова немедленно подать в отставку – из-за его попадания под американские санкции. Илюмжинов никуда уходить не хочет

    Цитата

    Хабиб Нурмагомедов о дружбе: «Криштиану написал после боя: «Рад, что именно ты чемпион»

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться