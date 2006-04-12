Владислав Третьяк: «В Канаде хоккеем занимаются 600 тысяч человек, у нас – 92. У них 3000 стадионов, у нас – 540»

прокомментировал свое переизбрание на пост президента сроком на 4 года.

«Самое главное, что мы выполнили обещание – мы вошли в федеральную целевую программу по строительству стадионов на ближайшие четыре года. Для нас это самое важное.

У нас также есть программа подготовки хоккеистов всех возрастов. Мы уже два возраста представили, и дальше каждый год будем дополнять.

У нас большая программа по развитию судейства, маркетинга, студенческому и массовому спорту, «Золотой шайбе».

За ближайшие четыре года мы должны увеличить строительство стадионов. Это одно из самых главных направлений, потому что главным нашим соперникам – Канаде, США, Швеции и Финляндии, к сожалению, мы отстаем по количеству стадионов на душу населения.

В Канаде 3000 хоккейных стадионов, а у нас сейчас 540. В течение четырех лет мы хотим достичь отметки в 650 стадионов.

Мы хотим увеличить количество занимающихся хоккеем людей. В Канаде это цифра – 600 тысяч, у нас пока 92, но мы хотим выйти на цифру в 110 тысяч. Будем работать в этом направлении.

Еще важное направление – это структура Федерации хоккея России. По всей стране будут филиалы , которые мы будем спонсировать и контролировать, и помогать в проведении соревнований», – сказал Третьяк.