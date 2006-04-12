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    Владислав Третьяк: «В Канаде хоккеем занимаются 600 тысяч человек, у нас – 92. У них 3000 стадионов, у нас – 540»

    Теги ФХР Владислав Третьяк любительский хоккей детский хоккей

    Владислав Третьяк прокомментировал свое переизбрание на пост президента ФХР сроком на 4 года.

    «Самое главное, что мы выполнили обещание – мы вошли в федеральную целевую программу по строительству стадионов на ближайшие четыре года. Для нас это самое важное.

    У нас также есть программа подготовки хоккеистов всех возрастов. Мы уже два возраста представили, и дальше каждый год будем дополнять.

    У нас большая программа по развитию судейства, маркетинга, студенческому и массовому спорту, «Золотой шайбе».

    За ближайшие четыре года мы должны увеличить строительство стадионов. Это одно из самых главных направлений, потому что главным нашим соперникам – Канаде, США, Швеции и Финляндии, к сожалению, мы отстаем по количеству стадионов на душу населения.

    В Канаде 3000 хоккейных стадионов, а у нас сейчас 540. В течение четырех лет мы хотим достичь отметки в 650 стадионов.

    Мы хотим увеличить количество занимающихся хоккеем людей. В Канаде это цифра – 600 тысяч, у нас пока 92, но мы хотим выйти на цифру в 110 тысяч. Будем работать в этом направлении. 

    Еще важное направление – это структура Федерации хоккея России. По всей стране будут филиалы ФХР, которые мы будем спонсировать и контролировать, и помогать в проведении соревнований», – сказал Третьяк.

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