Алекс и Майя Шибутани пропустят сезон-2018/19

Двукратные бронзовые призеры Пхенчхана-2018 в танцах на льду американцы Майя и Алекс Шибутани пропустят сезон-2018/19.

«Мы в настоящее время гастролируем со «Звездами на льду» и планируем кататься на коньках, тренироваться и создавать новые программы для шоу, в которых мы будем выступать в течение всего следующего года.

Поддержка, которую мы получили от людей со всего мира, была потрясающей, мы благодарим за нее. Мы невероятно рады нашим новым проектам и с нетерпением ждем возможности поделиться ими со всеми в ближайшее время», – рассказал Алекс Шибутани.

Спортсмены не исключили возможность возвращения в любительский спорт в будущем.