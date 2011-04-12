Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Алекс и Майя Шибутани пропустят сезон-2018/19

    Теги танцы на льду сборная США Майя Шибутани Алекс Шибутани

    Двукратные бронзовые призеры Пхенчхана-2018 в танцах на льду американцы Майя и Алекс Шибутани пропустят сезон-2018/19.

    «Мы в настоящее время гастролируем со «Звездами на льду» и планируем кататься на коньках, тренироваться и создавать новые программы для шоу, в которых мы будем выступать в течение всего следующего года.

    Поддержка, которую мы получили от людей со всего мира, была потрясающей, мы благодарим за нее. Мы невероятно рады нашим новым проектам и с нетерпением ждем возможности поделиться ими со всеми в ближайшее время», – рассказал Алекс Шибутани. 

    Спортсмены не исключили возможность возвращения в любительский спорт в будущем.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться