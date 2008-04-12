Мартен Фуркад: «Уверен, что некоторые победы у меня украли допингисты»

Французский биатлонист Мартен Фуркад выразил уверенность в том, что лишился некоторых побед в карьере из-за спортсменов, употреблявших допинг.

Сегодня WADA начало расследование по аномальным показателям биологического паспорта у россиянина Евгения Устюгова, который опередил Фуркада в масс-старте на Олимпиаде-2010 в Ванкувере.

«Допинг-контроль у нас постоянный. Кого-то ловят, кто-то остается безнаказанным. Впрочем, я не думаю, что допинг в биатлоне слишком распространен. Да, я уверен, что некоторые победы у меня украли допингисты.

Но я один из тех спортсменов, который может сказать себе: «Я не употребляю допинг и достиг многого. Я очень много выиграл и ни у кого ничего не воровал», – рассказал Фуркад.