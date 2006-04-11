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    «Барса» и «Ман Сити» вылетели из ЛЧ, Знарок может уйти из СКА и сборной и другие новости утра

    Теги утренний дайджест Футбол Хоккей Баскетбол Прочие Бобслей/сани/скелетон

    1. «Барселона» 3-й раз подряд вылетела из ЛЧ на стадии 1/4 финала. На холмах Рима еще водятся злые волки.

    2. «Манчестер Сити» тоже в пролете. Клопп опять обыграл Гвардиолу.

    3. Знарок, похоже, покинет СКА. Команду возглавит Илья Воробьев. Со сборной России то же самое.

    4. Тарасенко пропустит хоккейный ЧМ-2018 из-за операции.

    5. Береглазов не нужен «Рейнджерс». Он будет играть в России.

    6. Марсьяль отказался продлить контракт с «Манчестер Юнайтед». Вероятно, он уйдет летом.

    7.  Погребняк выиграл разбирательство с «Динамо», клуб должен выплатить ему компенсацию.

    8. ФИФА может изменить систему аренды игроков или упразднить ее.

    9. Панарин купил у Ковальчука олимпийскую BMW X5. Деньги пойдут на благотворительность.

    10. «Локомотив» проиграл «Дарушафаке» в очень драматичном первом матче финала Еврокубка.

    11. В НБА «Филадельфия» выиграла 15 матчей подряд и установила клубный рекорд, а «Голден Стэйт» проиграл «Юте» с разницей «-40» (79:119). Все результаты дня.

    Цитаты:

    Семен Павличенко: «Брат Демченко рассыпал порошок по трассе перед моим заездом на чемпионате России»

    Погребняк о «Динамо»: «Деньги не даются футболистам легко. Я потерял год в нездоровой обстановке»

    Гендиректор «Казань-Арены»: «Говорить о самоокупаемости стадиона в России неверно. 500 лет окупаться будет»

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