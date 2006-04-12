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    Сборная России опустилась на 66-е место в рейтинге ФИФА

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    ФИФА опубликовала новый рейтинг сборных.

    Сборная России опустилась на три строчки вниз — на 66-е место, пропустив вперед сборные Гондураса, Финляндии и Эквадора.

    Рейтинг ФИФА: 

    1 (1). Германия – 1533 очка 

    2 (2). Бразилия – 1384 

    3 (5). Бельгия — 1346 

    4 (3). Португалия — 1306 

    5 (4). Аргентина — 1254 

    6 (8). Швейцария — 1179 

    7 (9). Франция — 1166 

    8 (6). Испания — 1162 

    9 (10). Чили — 1146 

    10 (6). Польша — 1118 

    … 

    17 (22). Уругвай — 976 

    46 (44). Египет — 636 

    66 (63). Россия — 493 

    70 (69). Саудовская Аравия — 445

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