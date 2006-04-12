Сборная России опустилась на 66-е место в рейтинге ФИФА

ФИФА опубликовала новый рейтинг сборных.

Сборная России опустилась на три строчки вниз — на 66-е место, пропустив вперед сборные Гондураса, Финляндии и Эквадора.

Рейтинг ФИФА:

1 (1). Германия – 1533 очка

2 (2). Бразилия – 1384

3 (5). Бельгия — 1346

4 (3). Португалия — 1306

5 (4). Аргентина — 1254

6 (8). Швейцария — 1179

7 (9). Франция — 1166

8 (6). Испания — 1162

9 (10). Чили — 1146

10 (6). Польша — 1118

…

17 (22). Уругвай — 976

46 (44). Египет — 636

66 (63). Россия — 493

70 (69). Саудовская Аравия — 445