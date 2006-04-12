Сборная России опустилась на 66-е место в рейтинге ФИФА

ФИФА опубликовала новый рейтинг сборных.
Сборная России опустилась на три строчки вниз — на 66-е место, пропустив вперед сборные Гондураса, Финляндии и Эквадора.
Рейтинг ФИФА:
1 (1). Германия – 1533 очка
2 (2). Бразилия – 1384
3 (5). Бельгия — 1346
4 (3). Португалия — 1306
5 (4). Аргентина — 1254
6 (8). Швейцария — 1179
7 (9). Франция — 1166
8 (6). Испания — 1162
9 (10). Чили — 1146
10 (6). Польша — 1118
…
17 (22). Уругвай — 976
46 (44). Египет — 636
66 (63). Россия — 493
70 (69). Саудовская Аравия — 445