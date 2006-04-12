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    РФПЛ в течение месяца представит новый логотип. Возможно, это будет медведь

    Теги премьер-лига Россия бизнес РФПЛ фото

    Директор РФПЛ по стратегии, развитию и социальным проектам Евгений Савин рассказал о планах по ребрендингу лиги в следующем сезона.

    «Где-то в течение месяца мы представим новый логотип. Планируется, что новый сезон начнем с ним.

    Ребрендинг стоил настолько мало, что цифру называть не имеет смысла», – цитирует Савина RNS.

    По информации «Спорт-Экспресс», РФПЛ практически определилась из новым логотипом, который был выбран из шести вариантов (Лига орла, Наследие лига, Футбольная драма, голос российского футбола, Лига-спутник и Лига-медведь).

    В основе нового возможного логотипа (именно шестой вариант является фаворитом) – медведь, который вписан в пятиугольник классического футбольного мяча.

    Вариант-1, вариант-2, вариант-3, вариант-4, вариант-5

    Изображение: «Спорт-Экспресс»

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