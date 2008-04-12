VG: 17 из 22 выступавших в сезоне-2017/18 россиян принимали допинг

По информации VG, президент IBU Андерс Бессеберг с 2011 года скрыл 65 положительных допинг-случаев у российских спортсменов.

У 17 из 22 россиян, выступавших в сезоне-2017/18 на этапах Кубка мира и Кубка IBU, были «доказанные допинг-случаи», но IBU их скрыл. Это могли быть как положительные пробы, так и аномалии в биологических паспортах.

Эта информация стала известна благодаря трем источникам: базе РУСАДА с 2011 по 2015 годы, показаниям Григория Родченкова и показаниям неких анонимных информаторов.

На Олимпиаду-2018 в Пхенчхане были допущены только четыре российских биатлониста – Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Ульяна Кайшева и Татьяна Акимова.