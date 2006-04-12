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    Зинедин Зидан: «Буффон не заслуживал уйти вот так»

    Теги Ювентус Джанлуиджи Буффон Реал Мадрид серия А Италия примера Испания Лига чемпионов судьи Зинедин Зидан Майкл Оливер

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан по итогам ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» (1:3, 4:3 по сумме двух матчей) прокомментировал удаление голкипера туринцев Джанлуиджи Буффона.

    В добавленное время арбитр Майкл Оливер назначил пенальти в ворота «бьянконери», а затем показал Буффону красную карточку за споры.

    «Думаю, он не заслуживал уйти вот так, но обратной дороги уже нет. То, что случилось в концовке, никак не изменит и не сведет на нет все то, что он сделал в футболе.

    Буффон – выдающийся игрок, и, возможно, это был не последний его матч в Лиге чемпионов», – сказал Зидан.

    «У судьи в груди не сердце, а мусорный бак». Осторожно, очень горячий Буффон

    Буффон удален в своем последнем матче ЛЧ. Он так и не выиграл трофей

    Вы правда думаете, что это судья виноват в вылете «Ювентуса»?

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