Зинедин Зидан: «Буффон не заслуживал уйти вот так»

Главный тренер Зинедин Зидан по итогам ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против (1:3, 4:3 по сумме двух матчей) прокомментировал удаление голкипера туринцев .

В добавленное время арбитр Майкл Оливер назначил пенальти в ворота «бьянконери», а затем показал Буффону красную карточку за споры.

«Думаю, он не заслуживал уйти вот так, но обратной дороги уже нет. То, что случилось в концовке, никак не изменит и не сведет на нет все то, что он сделал в футболе.

Буффон – выдающийся игрок, и, возможно, это был не последний его матч в Лиге чемпионов», – сказал Зидан.

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