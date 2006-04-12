Зинедин Зидан: «Буффон не заслуживал уйти вот так»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан по итогам ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» (1:3, 4:3 по сумме двух матчей) прокомментировал удаление голкипера туринцев Джанлуиджи Буффона.
В добавленное время арбитр Майкл Оливер назначил пенальти в ворота «бьянконери», а затем показал Буффону красную карточку за споры.
«Думаю, он не заслуживал уйти вот так, но обратной дороги уже нет. То, что случилось в концовке, никак не изменит и не сведет на нет все то, что он сделал в футболе.
Буффон – выдающийся игрок, и, возможно, это был не последний его матч в Лиге чемпионов», – сказал Зидан.
«У судьи в груди не сердце, а мусорный бак». Осторожно, очень горячий Буффон
Буффон удален в своем последнем матче ЛЧ. Он так и не выиграл трофей
Вы правда думаете, что это судья виноват в вылете «Ювентуса»?