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    «Вашингтон» – «Коламбус». Кузнецов и Панарин устроили стычку и словесную перепалку

    Теги Вашингтон Кубок Стэнли Коламбус НХЛ Евгений Кузнецов Артемий Панарин

    Форварды «Вашингтона» и «Коламбуса» Евгений Кузнецов и Артемий Панарин устроили небольшую стычку в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли между командами. 

    В одном из эпизодов борьбы у борта Кузнецов задел Панарина плечом, после чего игроки обменялись толчками и вступили в словесную перепалку. 

    До драки дело в итоге не дошло, при этом Кузнецов получил малый штраф за удар клюшкой. 

    Победу в матче одержал «Коламбус» – 4:3 ОТ и повел в серии со счетом 1-0. 

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