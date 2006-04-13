«Вашингтон» – «Коламбус». Кузнецов и Панарин устроили стычку и словесную перепалку

Форварды и «Коламбуса» Евгений Кузнецов и Артемий Панарин устроили небольшую стычку в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли между командами.

В одном из эпизодов борьбы у борта Кузнецов задел Панарина плечом, после чего игроки обменялись толчками и вступили в словесную перепалку.

До драки дело в итоге не дошло, при этом Кузнецов получил малый штраф за удар клюшкой.

Победу в матче одержал – 4:3 ОТ и повел в серии со счетом 1-0.

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