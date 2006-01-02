МЧМ-2018. 1/4 финала. Канада играет со Швейцарией, Россия против США, Чехия выбила Финляндию

МЧМ-2018
1/4 финала
- Дата проведения
- 2 января, 20.00, «HSBC Arena»
- 1:0 – 6 Задина (Гаек, Нечас)
- 1:1 – 23 Рясянен (Юолеви, Весалайнен)
- 1:2 – 29 Юолеви (Куокканен, Весалайнен)
- 2:2 – 34 Рейхель (Будик, Павлик)
- 2:3 – 46 Весалайнен (Толванен)
- 3:3 – 57 Задина (Нечас, Галвас)
- Дата проведения
- 3 января, 00.00, «HSBC Arena»
- Дата проведения
- 3 января, 02.00
- Дата проведения
- 3 января, 04.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Россия — аутсайдер, Швеция возьмет золото. Кто есть кто на МЧМ-2018
Лучший хоккейный турнир 2018-го. Это не Олимпиада и не ЧМ
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