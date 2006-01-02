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    МЧМ-2018. 1/4 финала. Канада играет со Швейцарией, Россия против США, Чехия выбила Финляндию

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    МЧМ-2018

    1/4 финала

    Чехия U-20 – Финляндия U-20 4:3 (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, по буллитам - 1:0)
    Дата проведения
    2 января, 20.00, «HSBC Arena»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 6 Задина (Гаек, Нечас)
    1:1 – 23 Рясянен (Юолеви, Весалайнен)
    1:2 – 29 Юолеви (Куокканен, Весалайнен)
    2:2 – 34 Рейхель (Будик, Павлик)
    2:3 – 46 Весалайнен (Толванен)
    3:3 – 57 Задина (Нечас, Галвас)
    Вратари: Корженарж – Луукконен.
    Канада U-20 – Швейцария U-20
    Дата проведения
    3 января, 00.00, «HSBC Arena»
    Онлайн матча Видео
    Швеция U-20 – Словакия U-20
    Дата проведения
    3 января, 02.00
    Онлайн матча Видео
    США U-20 – Россия U-20
    Дата проведения
    3 января, 04.00
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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