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    Чемпионат Англии. «Эвертон» проиграл «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» победил «Бернли»

    Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Ньюкасл Вест Хэм Уотфорд Эвертон Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал результаты Тоттенхэм Вест Бромвич Саутгемптон Лестер Бернли Сток Сити Суонси Хаддерсфилд Брайтон Борнмут Кристал

    В 22-м туре АПЛ «Ливерпуль» одолел «Бернли» (2:1), «МЮ» в гостях победил «Эвертон» (2:0), «Ман Сити» встречается с «Уотфордом», а «Арсенал» – с «Челси».

    Чемпионат Англии

    22-й тур

    Брайтон – Борнмут 2:2 (1:1, 1:1)
    Дата проведения
    1 января, 15.30, «Фалмер»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 5 Кнокерт, 1:1 – 33 Кук, 2:1 – 48 Мюррей, 2:2 – 79 Уилсон.
    БрайтонРайан, Даффи, Зуттнер, Скелотто (Сальтор, 77), Данк, Проппер, Стивенс, Гросс (Браун, 88), Кнокерт, Искьердо, Мюррей.
    БорнмутБегович, Фрэнсис, Дэниэлс, Смит, Кук, Айб, Кук, Артер (Гослинг, 71), Пью (Аке, 60), Афобе (Муссе, 66), Уилсон.
    Предупреждения:
    Проппер (81), Фрэнсис (88), Мюррей (90).

     

    Лестер – Хаддерсфилд 3:0 (0:0, 3:0)
    Дата проведения
    1 января, 18.00, «Кинг Пауэр»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 53 Марез, 2:0 – 60 Слимани, 3:0 – 90 Олбрайтон.
    ЛестерШмейхель, Магуайр, Морган (Драгович, 28), Фукс, Марез (Грэй, 77), Амарти, Джеймс (Адриен Силва, 86), Ндиди, Олбрайтон, Окадзаки, Слимани.
    ХаддерсфилдЛессль, Йоргенсен, Леве (Мэлоун, 76), Смит (Депуатр, 82), Шиндлер, Инс, Уильямс, ван Ла Парра, Муй, Лолли (Кванер, 59), Мунье.
    Предупреждения:
    Морган (24), Мэлоун (84).

     

    Бернли – Ливерпуль 1:2 (0:0, 1:2)
    Дата проведения
    1 января, 18.00, «Терф Мур»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 61 Мане, 1:1 – 87 Гудмундссон, 1:2 – 90 Клаван.
    БернлиПоуп, Тарковски, Тэйлор, Бардсли, Ми, Корк, Дефур, Хендрик (Воукс, 71), Гудмундссон, Арфилд (Уэллс, 86), Барнс.
    ЛиверпульМиньоле, Ловрен, Гомес, Александер-Арнолд, Клаван, Вейналдум, Джан, Лаллана (Милнер, 86), Окслейд-Чемберлен (Матип, 90), Мане (Фирмино, 72), Соланке.

     

    Сток Сити – Ньюкасл 0:1 (0:0, 0:1)
    Дата проведения
    1 января, 18.00, «Бет365 Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 73 Перес.
    Сток СитиБатленд, Зума, Виммер, Питерс (Берахино, 71), Кэмерон, Адам, Аллен, Шакири (Диуф, 57), Эдвардс, Шупо-Мотинг, Крауч.
    НьюкаслДарлоу, Ласселс, Манкильо, Йедлин, Кларк, Шелви, Диаме, Мерфи (Дамметт, 82), Ритчи, Атсу (Гэйл, 64), Перес (Хэйден, 90).
    Предупреждения:
    Манкильо (26), Аллен (54), Шупо-Мотинг (60), Виммер (66).

     

    Эвертон – Манчестер Юнайтед 0:2 (0:0, 0:2)
    Дата проведения
    1 января, 20.30, «Гудисон Парк»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 57 Марсьяль, 0:2 – 81 Лингард.
    ЭвертонПикфорд, Кин, Мартина, Холгейт, Уильямс, Влашич, Дэвис, Шнайдерлин, Болази (Леннон, 62), Руни (Маккарти, 62), Ньяссе (Кэлверт-Льюин, 81).
    Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Джонс, Шоу, Линделеф, Рохо, Погба, Матич, Мата (Туанзебе, 90), Эррера, Лингард (Блинд, 87), Марсьяль (Рэшфорд, 77).
    Предупреждения:
    Руни (43), Холгейт (83).

     

    Вест Хэм – Вест Бромвич
    Дата проведения
    2 января, 22.45, «Олимпийский стадион»
    превью матча онлайн статистика

     

    Суонси – Тоттенхэм
    Дата проведения
    2 января, 22.45, «Либерти Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика

     

    Саутгемптон – Кристал Пэлас
    Дата проведения
    2 января, 22.45, «Сент-Мэрис»
    превью матча онлайн статистика

     

    Манчестер Сити – Уотфорд
    Дата проведения
    2 января, 23.00, «Этихад Стэдиум»
    превью матча текстовый онлайн статистика

     

    Арсенал – Челси
    Дата проведения
    3 января, 22.45, «Эмирейтс»
    превью матча текстовый онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица премьер-лиги

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