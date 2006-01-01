Чемпионат Англии. «Эвертон» проиграл «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» победил «Бернли»

В 22-м туре АПЛ «Ливерпуль» одолел «Бернли» (2:1), «МЮ» в гостях победил «Эвертон» (2:0), «Ман Сити» встречается с «Уотфордом», а «Арсенал» – с «Челси».
Чемпионат Англии
22-й тур
- Дата проведения
- 1 января, 15.30, «Фалмер»
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Брайтон –
Райан, Даффи, Зуттнер, Скелотто (Сальтор, 77), Данк, Проппер, Стивенс, Гросс (Браун, 88), Кнокерт, Искьердо, Мюррей.
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Борнмут –
Бегович, Фрэнсис, Дэниэлс, Смит, Кук, Айб, Кук, Артер (Гослинг, 71), Пью (Аке, 60), Афобе (Муссе, 66), Уилсон.
- Дата проведения
- 1 января, 18.00, «Кинг Пауэр»
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Лестер –
Шмейхель, Магуайр, Морган (Драгович, 28), Фукс, Марез (Грэй, 77), Амарти, Джеймс (Адриен Силва, 86), Ндиди, Олбрайтон, Окадзаки, Слимани.
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Хаддерсфилд –
Лессль, Йоргенсен, Леве (Мэлоун, 76), Смит (Депуатр, 82), Шиндлер, Инс, Уильямс, ван Ла Парра, Муй, Лолли (Кванер, 59), Мунье.
- Дата проведения
- 1 января, 18.00, «Терф Мур»
- Голы:
- 0:1 – 61 Мане, 1:1 – 87 Гудмундссон, 1:2 – 90 Клаван.
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Бернли –
Поуп, Тарковски, Тэйлор, Бардсли, Ми, Корк, Дефур, Хендрик (Воукс, 71), Гудмундссон, Арфилд (Уэллс, 86), Барнс.
- Дата проведения
- 1 января, 18.00, «Бет365 Стэдиум»
- Гол:
- 0:1 – 73 Перес.
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Сток Сити –
Батленд, Зума, Виммер, Питерс (Берахино, 71), Кэмерон, Адам, Аллен, Шакири (Диуф, 57), Эдвардс, Шупо-Мотинг, Крауч.
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Ньюкасл –
Дарлоу, Ласселс, Манкильо, Йедлин, Кларк, Шелви, Диаме, Мерфи (Дамметт, 82), Ритчи, Атсу (Гэйл, 64), Перес (Хэйден, 90).
- Предупреждения:
- Манкильо (26), Аллен (54), Шупо-Мотинг (60), Виммер (66).
- Дата проведения
- 1 января, 20.30, «Гудисон Парк»
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Эвертон –
Пикфорд, Кин, Мартина, Холгейт, Уильямс, Влашич, Дэвис, Шнайдерлин, Болази (Леннон, 62), Руни (Маккарти, 62), Ньяссе (Кэлверт-Льюин, 81).
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Джонс, Шоу, Линделеф, Рохо, Погба, Матич, Мата (Туанзебе, 90), Эррера, Лингард (Блинд, 87), Марсьяль (Рэшфорд, 77).
- Дата проведения
- 2 января, 22.45, «Олимпийский стадион»
- Дата проведения
- 2 января, 22.45, «Либерти Стэдиум»
- Дата проведения
- 2 января, 22.45, «Сент-Мэрис»
- Дата проведения
- 2 января, 23.00, «Этихад Стэдиум»
- Дата проведения
- 3 января, 22.45, «Эмирейтс»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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