Чемпионат Англии. «Эвертон» проиграл «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» победил «Бернли»

В 22-м туре АПЛ «Ливерпуль» одолел «Бернли» (2:1), «МЮ» в гостях победил «Эвертон» (2:0), «Ман Сити» встречается с «Уотфордом», а «Арсенал» – с «Челси».

Чемпионат Англии

22-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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