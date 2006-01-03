НХЛ. Овечкин забил 100-й победный гол в карьере и вернул лидерство в гонке снайперов

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин сделал дубль в матче с «Каролиной» (5:4 ОТ) и стал второй звездой матча.
Это были его 25-й и 26-й голы в сезоне. Таким образом, Овечкин вернул себе лидерство в снайперской гонке НХЛ, обогнав Никиту Кучерова из «Тампы» на один гол.
Шайба в овертайме стала для него 22-й в карьере. Овечкин упрочил собственный рекорд лиги.
Кроме того, она стала для него 100-й победной в карьере. Овечкин стал 9-м игроком в истории лиги, кто достиг такой отметки.
С его статистикой в сезоне можно ознакомиться здесь.
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