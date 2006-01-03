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    НХЛ. Овечкин забил 100-й победный гол в карьере и вернул лидерство в гонке снайперов

    Теги Каролина Вашингтон Александр Овечкин НХЛ

    Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин сделал дубль в матче с «Каролиной» (5:4 ОТ) и стал второй звездой матча. 

    Это были его 25-й и 26-й голы в сезоне. Таким образом, Овечкин вернул себе лидерство в снайперской гонке НХЛ, обогнав Никиту Кучерова из «Тампы» на один гол. 

    Шайба в овертайме стала для него 22-й в карьере. Овечкин упрочил собственный рекорд лиги. 

    Кроме того, она стала для него 100-й победной в карьере. Овечкин стал 9-м игроком в истории лиги, кто достиг такой отметки. 

    С его статистикой в сезоне можно ознакомиться здесь

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