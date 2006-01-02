Пресс-секретарь «Барыса» о жертвоприношении на тренировке: «Никому плохо не становилось, все отнеслись с пониманием и уважением»

Пресс-секретарь Евгений Акманов рассказал о жертвоприношении на тренировке команды.

– В интернете активно обсуждают, как на арене «Барыса» побывали священнослужители, а также на удачу был зарезан баран. Ожидаете, что такие меры могут помочь?

– Команда шла лидером в своей конференции. Затем после перерыва несколько матчей подряд нам отменяют важные шайбы. Конечно, это не могло не сказаться на игре и настроении. Нас даже окрестили «чемпионами по отмененным шайбам».

Вспомним и недавний матч с «Динамо» в Москве, когда в концовке встречи Дэллман получил матч-штраф. Пятиминутное большинство «Динамо» реализовало, убив интригу в матче. Да, матч-штраф позже был отменен и переквалифицирован в малый штраф, но результат уже ведь не изменишь.

Многочисленные спорные решения, очевидно, могли повлиять на моральную обстановку в команде. Поэтому после перерыва и пошла серия неудачных матчей. Мое личное мнение, подчеркну, что это не официальная позиция клуба: возможно, кому-то не очень охота видеть сильный «Барыс». «Барыс», который располагается на первых позициях в таблице.

– Расскажите, как все происходило? Зачем это было сделано?

– В конце 2017 года команда обратилась к руководству с просьбой – освятить раздевалку на удачу, пригласить священнослужителей. На арене «Барыса» побывали батюшка и имам. Сперва имам прочитал молитву, затем зарезали барана. В Казахстане есть такая традиция жертвоприношения, и к ней надо относиться с уважением. Напомню, к подобным ритуалам прибегают и в соседней России, где перед матчем футбольного «Амкара» зарезали барана, после чего команда прервала серию поражений.

Учитывая, что «Барыс» является многонациональной командой, было принято решение пригласить не только имама, но и батюшку. Он прочитал молитву и окропил святой водой ребят. Также по просьбе Хенрика Карлссона и Кевина Дэллмана он окропил святой водой клюшки, игровые свитера, раздевалку и даже ловушку Хенрика. Это нормальная практика для нашей страны, где сосуществуют множество культур и верований. Вот, к примеру, журналист Алексей Шевченко сам является представителем страны, где в автономных республиках проходят аналогичные мероприятия.

– Правда, что кому-то из легионеров стало плохо во время этих мероприятий?

– Легионеры были там, все видели. Но все стояли спокойно, никто в обморок не падал, никому плохо не становилось. Все отнеслись с пониманием и уважением. Кроме того, они попросили перевести, что именно говорили священнослужители, – сказал Акманов.

Перед тренировкой в «Барысе» зарезали барана и кровью окропили ворота. Легионерам стало плохо