Сергей Коновалов: «Не нужно говорить, что Кайшеву отцепили. Ей просто дали возможность стартовать в Рупольдинге»

Старший тренер женской сборной России Сергей Коновалов прокомментировал ротацию состава на четвертый этап Кубка мира в Оберхофе.

«Как мы все знаем, Света Миронова отличается хорошим функциональным состоянием. Она показывала хорошие скорости в Хохфильцене, после чего было принято решение о возможности ее участия в Кубке мира.

Что касается Кайшевой, то здесь не нужно говорить о том, что ее отцепили. Ей просто дали возможность стартовать в Рупольдинге. Абсолютно никакой политики. Мы за то, чтобы всегда стартовали только лучшие», – рассказала Коновалов.

Этап Кубка мира в Оберхофе пройдет с 4 по 7 января.