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    Сергей Коновалов: «Не нужно говорить, что Кайшеву отцепили. Ей просто дали возможность стартовать в Рупольдинге»

    Теги Кубок мира сборная России жен Сергей Коновалов Ульяна Кайшева Светлана Миронова

    Старший тренер женской сборной России Сергей Коновалов прокомментировал ротацию состава на четвертый этап Кубка мира в Оберхофе.

    «Как мы все знаем, Света Миронова отличается хорошим функциональным состоянием. Она показывала хорошие скорости в Хохфильцене, после чего было принято решение о возможности ее участия в Кубке мира.

    Что касается Кайшевой, то здесь не нужно говорить о том, что ее отцепили. Ей просто дали возможность стартовать в Рупольдинге. Абсолютно никакой политики. Мы за то, чтобы всегда стартовали только лучшие», – рассказала Коновалов.

    Этап Кубка мира в Оберхофе пройдет с 4 по 7 января.

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