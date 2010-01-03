Валерий Брагин: «1998 год рождения – ну сами видите. Костин и Свечников выглядели сильнее многих этих хоккеистов»

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин высказался о выборе игроков на турнир.

– Выбор у вас был не очень большой на этот турнир. Это проблема?

– 1998 год рождения – ну сами видите. Если Костин, Свечников на год-два моложе и выглядели сильнее многих этих хоккеистов. Но скажу еще раз: сегодня эти ребята по максимуму выдали.

– Выбор вратаря: чем Сухачев был сильнее Мельничука?

– По тренировкам. Тренер вратарей определился, что Сухачев на данный момент сильнее, и опыта у него больше. Мельничук и в сборной не играл практически никогда.

– Абрамову не хватило уверенности или мастерства?

– Ну, в пустые ворота он тоже не забил. Вторую половину матча он неплохо играл, – отметил Брагин.