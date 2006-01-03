НХЛ. Овечкин вышел на 6-е место в истории по количеству голов за одну команду, обойдя Гретцки

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забил свои 583-й и 584-й голы в карьере в матче с «Каролиной» (5:4 ОТ).
Все свои шайбы он забросил за «Кэпиталс». Благодаря этому, Овечкин вышел на 6-е место в истории лиги по количеству голов за одну команду, обойдя Уэйна Гретцки с его 583 голами за «Эдмонтон».
Выше российского нападающего в списке идут Горди Хоу («Детройт», 786), Стив Айзерман («Детройт», 692), Марио Лемье («Питтсбург», 690), Джо Сакик («Квебек»/»Колорадо», 625) и Бобби Халл («Чикаго», 604).
С его статистикой в сезоне можно ознакомиться здесь.
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