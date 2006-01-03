Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    НХЛ. Овечкин вышел на 6-е место в истории по количеству голов за одну команду, обойдя Гретцки

    Теги Вашингтон Марио Лемье Александр Овечкин Джо Сакик Уэйн Гретцки НХЛ Стив Айзерман Горди Хоу Бобби Халл

    Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забил свои 583-й и 584-й голы в карьере в матче с «Каролиной» (5:4 ОТ). 

    Все свои шайбы он забросил за «Кэпиталс». Благодаря этому, Овечкин вышел на 6-е место в истории лиги по количеству голов за одну команду, обойдя Уэйна Гретцки с его 583 голами за «Эдмонтон». 

    Выше российского нападающего в списке идут Горди Хоу («Детройт», 786), Стив Айзерман («Детройт», 692), Марио Лемье («Питтсбург», 690), Джо Сакик («Квебек»/»Колорадо», 625) и Бобби Халл («Чикаго», 604). 

    С его статистикой в сезоне можно ознакомиться здесь

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться