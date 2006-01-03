НХЛ. Овечкин вышел на 6-е место в истории по количеству голов за одну команду, обойдя Гретцки

Форвард «Вашингтона» забил свои 583-й и 584-й голы в карьере в матче с «Каролиной» (5:4 ОТ).

Все свои шайбы он забросил за «Кэпиталс». Благодаря этому, Овечкин вышел на 6-е место в истории лиги по количеству голов за одну команду, обойдя с его 583 голами за «Эдмонтон».

Выше российского нападающего в списке идут Горди Хоу («Детройт», 786), Стив Айзерман («Детройт», 692), («Питтсбург», 690), Джо Сакик («Квебек»/»Колорадо», 625) и («Чикаго», 604).

С его статистикой в сезоне можно ознакомиться здесь.