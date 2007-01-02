НБА. «Кливленд» примет «Портленд», «Сан-Антонио» сыграет в гостях с «Нью-Йорком» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей. «Кливленд» примет на своей площадке «Портленд». «Сан-Антонио» сыграет в гостях с «Нью-Йорком».

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Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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