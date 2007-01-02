НБА. «Кливленд» примет «Портленд», «Сан-Антонио» сыграет в гостях с «Нью-Йорком» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей. «Кливленд» примет на своей площадке «Портленд». «Сан-Антонио» сыграет в гостях с «Нью-Йорком».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 3 января, 03.00, «Quicken Loans Arena»
- Дата проведения
- 3 января, 03.30, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 3 января, 05.00, «US Airways Center»
- Дата проведения
- 3 января, 06.00, «Golden 1 Center»
- Дата проведения
- 3 января, 06.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.