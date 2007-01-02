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Sports.ru NBA

    НБА. «Кливленд» примет «Портленд», «Сан-Антонио» сыграет в гостях с «Нью-Йорком» и другие матчи

    Теги результаты Атланта Шарлотт Кливленд Клипперс Мемфис Нью-Йорк Финикс Портленд Сакраменто Сан-Антонио НБА

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей. «Кливленд» примет на своей площадке «Портленд». «Сан-Антонио» сыграет в гостях с «Нью-Йорком».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Кливленд – Портленд
    Дата проведения
    3 января, 03.00, «Quicken Loans Arena»
    Онлайн матча Превью

    Нью-Йорк – Сан-Антонио
    Дата проведения
    3 января, 03.30, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча Превью

    Финикс – Атланта
    Дата проведения
    3 января, 05.00, «US Airways Center»
    Онлайн матча Превью

    Сакраменто – Шарлотт
    Дата проведения
    3 января, 06.00, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча Превью

    Клипперс – Мемфис
    Дата проведения
    3 января, 06.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика НБА

    Таблица НБА

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