Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Кубок Италии. 1/4 финала. «Милан» против «Интера»

    Теги Интер Милан Лацио Аталанта Торино Фиорентина Ювентус Кубок Италии результаты Наполи

    В 1/4 финала Кубка Италии «Лацио» одолел «Фиорентину» (1:0), «Милан» сразится в дерби с «Интером», «Наполи» встретится с «Аталантой», а в туринском дерби выяснят отношения «Ювентус» и «Торино».

    Кубок Италии

    1/4 финала

    Милан – Интер
    Дата проведения
    27 декабря, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
    превью матча текстовый онлайн статистика

     

    Наполи – Аталанта
    Дата проведения
    2 января, 22.45, «Сан-Паоло»
    превью матча онлайн статистика

     

    Ювентус – Торино
    Дата проведения
    3 января, 22.45, «Ювентус Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика

     

    Лацио – Фиорентина 1:0 (1:0, 0:0)
    Дата проведения
    26 декабря, 23.00, «Стадио Олимпико»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 5 Лулич.
    ЛациоСтракоша, Раду, Баштуш, де Врей, Баста, Милинкович-Савич (Луис Альберто, 87), Пароло, Лейва, Лулич, Фелипе Андерсон (Лукаку, 59), Кайседо (Иммобиле, 26).
    ФиорентинаДронговски, Миленкович, Витор Уго, Астори, Бруну Гашпар (Жил Диаш, 73), Бенасси (Эссерик, 46), Санчес, Сапонара (Симеоне, 46), Верету, Кьеза, Эль-Бабакар.
    Предупреждения:
    Бруну Гашпар (35), Стракоша (79), Верету (83).

     

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика Кубка Италии

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться