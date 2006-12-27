Кубок Италии. 1/4 финала. «Милан» против «Интера»

В 1/4 финала Кубка Италии «Лацио» одолел «Фиорентину» (1:0), «Милан» сразится в дерби с «Интером», «Наполи» встретится с «Аталантой», а в туринском дерби выяснят отношения «Ювентус» и «Торино».
Кубок Италии
1/4 финала
- Дата проведения
- 27 декабря, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 2 января, 22.45, «Сан-Паоло»
- Дата проведения
- 3 января, 22.45, «Ювентус Стэдиум»
- Дата проведения
- 26 декабря, 23.00, «Стадио Олимпико»
- Гол:
- 1:0 – 5 Лулич.
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Лацио –
Стракоша, Раду, Баштуш, де Врей, Баста, Милинкович-Савич (Луис Альберто, 87), Пароло, Лейва, Лулич, Фелипе Андерсон (Лукаку, 59), Кайседо (Иммобиле, 26).
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Фиорентина –
Дронговски, Миленкович, Витор Уго, Астори, Бруну Гашпар (Жил Диаш, 73), Бенасси (Эссерик, 46), Санчес, Сапонара (Симеоне, 46), Верету, Кьеза, Эль-Бабакар.
- Предупреждения:
- Бруну Гашпар (35), Стракоша (79), Верету (83).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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