Кубок Италии. 1/4 финала. «Милан» против «Интера»

В 1/4 финала Кубка Италии «Лацио» одолел «Фиорентину» (1:0), «Милан» сразится в дерби с «Интером», «Наполи» встретится с «Аталантой», а в туринском дерби выяснят отношения «Ювентус» и «Торино».

Кубок Италии

1/4 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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