Кубок Хопмана. Групповой этап. Федерер и Бенчич обыграли Хачанова и Павлюченкову

В Австралии проходит Кубок Хопмана – неофициальный чемпионат мира ITF среди смешанных пар.

Восемь сборных-участниц разделены на две группы, в которых каждая играет с каждой. Один матч состоит из мужской и женской одиночек, а также из матча в миксте, который с прошлого года проводится в быстром австралийском формате Fast4 (сеты до четырех геймов, тай-брейк при 3:3, геймы без «больше», подачи, задевшие сетку, считаются). Две команды, выигравшие группы, разыгрывают титул.

Кубок Хопмана

Перт, Австралия

30 декабря 2017 – 6 января 2018

Чемпионат мира ITF среди смешанных пар

Открытые корты, хард

Групповой этап

Группа B

США – Россия – 2:1

Коко Вандевей (США) – Анастасия Павлюченкова (Россия) – 6:3, 6:3

Джек Сок (США) – Карен Хачанов (Россия) – 6:4, 1:6, 6:3

Анастасия Павлюченкова /Карен Хачанов – Коко Вандевей /Джек Сок – 3:4, 4:1, 4:2

Швейцария – Япония – 3:0

Роджер Федерер (Швейцария) – Ючи Сугита (Япония) – 6:4, 6:3

Белинда Бенчич (Швейцария) – Наоми Осака (Япония) – 7:5, 6:3

Белинда Бенчич /Роджер Федерер – Наоми Осака /Ючи Сугита – 2:4, 4:1: 4:3

США – Япония – 2:1

Коко Вандевей (США) – Мэддисон Инглис (Австралия) – 6:0, 6:0 (технически; по игре – 7:5, 6:2)

Ючи Сугита (Япония) – Джек Сок (США) – 7:6, 1:1, отказ

Коко Вандевей (США) /Пэт Кэш (Австралия) – Мэддисон Инглис (Австралия) /Ючи Сугита (Япония) – 4:0, 4:0 (технически; по игре – 4:0, 3:4, 0:4)

Швейцария – Россия – 3:0

Роджер Федерер (Швейцария) – Карен Хачанов (Россия) – 6:3, 7:6

Анастасия Павлюченкова (Россия) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 6:1, 3:6, 6:3

Белинда Бенчич /Роджер Федерер - Карен Хачанов /Анастасия Павлюченкова – 4:3, 3:4, 4:1

Группа А

Австралия – Канада – 2:1

Дарья Гаврилова (Австралия) – Эжени Бушар (Канада) – 6:1, 6:4

Танаси Коккинакис (Австралия) – Вашек Поспишил (Канада) – 6:4, 3:6, 6:3

Эжени Бушар /Вашек Поспишил – Дарья Гаврилова /Танаси Коккинакис – 4:3, 4:3

Бельгия – Германия – 1:2

Анжелик Кербер (Германия) – Элиза Мертенс (Бельгия) – 7:6, 7:6

Давид Гоффен (Бельгия) – Александр Зверев (Германия) – 6:3, 6:3

Анжелик Кербер /Александр Зверев – Элиза Мертенс /Давид Гоффен – 4:2, 4:3