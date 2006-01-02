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    Кубок Хопмана. Групповой этап. Федерер и Бенчич обыграли Хачанова и Павлюченкову

    Теги Роджер Федерер результаты Кубок Хопмана Анастасия Павлюченкова микст ITF Пэт Кэш Анжелик Кербер Давид Гоффен Коко Вандевей Дарья Гаврилова Вашек Поспишил Джек Сок Ючи Сугита Эжени Бушар Белинда Бенчич Танаси Коккинакис Александр Зверев Карен Хачанов Наоми Осака Мэддисон Инглис Элиза Мертенс

    В Австралии проходит Кубок Хопмана – неофициальный чемпионат мира ITF среди смешанных пар.

    Восемь сборных-участниц разделены на две группы, в которых каждая играет с каждой. Один матч состоит из мужской и женской одиночек, а также из матча в миксте, который с прошлого года проводится в быстром австралийском формате Fast4 (сеты до четырех геймов, тай-брейк при 3:3, геймы без «больше», подачи, задевшие сетку, считаются). Две команды, выигравшие группы, разыгрывают титул.

    Кубок Хопмана

    Перт, Австралия

    30 декабря 2017 – 6 января 2018

    Чемпионат мира ITF среди смешанных пар

    Открытые корты, хард

    Групповой этап

    Группа B

    США – Россия – 2:1

     

    Коко Вандевей (США) – Анастасия Павлюченкова (Россия) – 6:3, 6:3

    Джек Сок (США) – Карен Хачанов (Россия) – 6:4, 1:6, 6:3

    Анастасия Павлюченкова /Карен Хачанов – Коко Вандевей /Джек Сок – 3:4, 4:1, 4:2

    Швейцария – Япония – 3:0

     

    Роджер Федерер (Швейцария) – Ючи Сугита (Япония) – 6:4, 6:3

    Белинда Бенчич (Швейцария) – Наоми Осака (Япония) – 7:5, 6:3

    Белинда Бенчич /Роджер Федерер – Наоми Осака /Ючи Сугита – 2:4, 4:1: 4:3

    США – Япония – 2:1

     

    Коко Вандевей (США) – Мэддисон Инглис (Австралия) – 6:0, 6:0 (технически; по игре – 7:5, 6:2)

    Ючи Сугита (Япония) – Джек Сок (США) – 7:6, 1:1, отказ

    Коко Вандевей (США) /Пэт Кэш (Австралия) – Мэддисон Инглис (Австралия) /Ючи Сугита (Япония) – 4:0, 4:0 (технически; по игре – 4:0, 3:4, 0:4)

    Швейцария – Россия – 3:0

     

    Роджер Федерер (Швейцария) – Карен Хачанов (Россия) – 6:3, 7:6

    Анастасия Павлюченкова (Россия) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 6:1, 3:6, 6:3

    Белинда Бенчич /Роджер Федерер - Карен Хачанов /Анастасия Павлюченкова – 4:3, 3:4, 4:1

    Группа А

     

    Австралия – Канада – 2:1

    Дарья Гаврилова (Австралия) – Эжени Бушар (Канада) – 6:1, 6:4

    Танаси Коккинакис (Австралия) – Вашек Поспишил (Канада) – 6:4, 3:6, 6:3

    Эжени Бушар /Вашек Поспишил – Дарья Гаврилова /Танаси Коккинакис – 4:3, 4:3

    Бельгия – Германия – 1:2

     

    Анжелик Кербер (Германия) – Элиза Мертенс (Бельгия) – 7:6, 7:6

    Давид Гоффен (Бельгия) – Александр Зверев (Германия) – 6:3, 6:3

    Анжелик Кербер /Александр Зверев – Элиза Мертенс /Давид Гоффен – 4:2, 4:3

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