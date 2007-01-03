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    НХЛ. Болельщики признали форму «Чикаго» лучшей в истории

    Теги рейтинги Каролина Чикаго Анахайм фото НХЛ игровая форма

    Названа лучшая игровая форма в истории НХЛ.

    В результате голосования болельщиков первое место досталось экипировке «Чикаго». «Блэкхокс» выступают в своей красно-черно-белой расцветке с 1959 года по настоящее время.

    Голосование проходило с 28 ноября по 31 декабря. «Чикаго» набрал около 6 миллионов голосов.

    Второе место заняла форма, которая использовалась «Хартфордом» в 1979-1992 годах. Замкнул тройку «Анахайм» образца 1993-2006 годов. С рейтингом в полном виде можно ознакомиться по ссылке.

    Фото: официальный сайт НХЛ

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