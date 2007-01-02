Коутиньо считает, что уже провел последний матч за «Ливерпуль»

Полузащитник Филиппе Коутиньо уверен, что в ближайшее время перейдет в «Барселону».

Игрок сборной Бразилии считает, что уже провел последний матч за мерсисайдцев. Ранее поступала противоречивая информация о том, уведомлял ли Коутиньо «Ливерпуль» о желании сменить команду.

Сообщалось, что предлагает за 25-летнего хавбека 110 миллионов евро плюс 40 миллионов в качестве бонусов за возможные достижения игрока в составе сине-гранатовых.

Подробную статистику выступлений Коутиньо вы можете посмотреть здесь.