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    Коутиньо считает, что уже провел последний матч за «Ливерпуль»

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Барселона примера Испания возможные трансферы Филиппе Коутиньо

    Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо уверен, что в ближайшее время перейдет в «Барселону».

    Игрок сборной Бразилии считает, что уже провел последний матч за мерсисайдцев. Ранее поступала противоречивая информация о том, уведомлял ли Коутиньо «Ливерпуль» о желании сменить команду.

    Сообщалось, что «Барселона» предлагает за 25-летнего хавбека 110 миллионов евро плюс 40 миллионов в качестве бонусов за возможные достижения игрока в составе сине-гранатовых.

    Подробную статистику выступлений Коутиньо вы можете посмотреть здесь.

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