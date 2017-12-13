«Боруссия» Д выиграла в бундеслиге впервые за 2 месяца, прервав 8-матчевую серию без побед

Дормундская «Боруссия» обыграла в матче 16-го тура чемпионата Германии (2:0).

Новый главный тренер команды сумел одержать победу в своей дебютной игре после назначения.

Эта победа стала для первой в бундеслиге с 30 сентября. Клуб прервал 8-матчевую безвыигрышную серию.

Штегер стал главным тренером «Боруссии» после увольнения Петера Боса.

«Боруссия» снова уволила тренера. Катастрофа все ближе