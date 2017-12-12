Решение об участии Коукаловой в Играх-2018 будет принято в середине января

Президент Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамза прокомментировал ситуацию с проблемами со здоровьем у Габриэлы Коукаловой.

Напомним, Коукалова пропускает начало сезона, так как с лета испытывает проблемы с икроножными мышцами, что не позволяет ей нормально тренироваться.

«Оказалось, что Габриэле нужен другой режим тренировок, нежели тот, что был продиктован графиком подготовки во время этапов Кубка мира», – сказал Хамза, отвечая на вопрос, почему Коукалова покинула расположение сборной Чехии в Эстерсунде.

«Мы пришли к выводу, что ей необходима индивидуальная программа тренировок в Обертиллиахе», – добавил Хамза.

Также чешский функционер рассказал о том, что решение о выступлении Коукаловой на Олимпийских играх в Пхенчхане будет принято в середине января.

«Если ответ будет да, мы все успокоимся. Ну а если Габриэла не сможет принять участие в Играх и досрочно закончит сезон, мы сделаем все возможное, чтобы решить ее проблемы со здоровьем, чтобы она могла готовиться к новому сезону», – отметил Хамза.

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