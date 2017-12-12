Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Решение об участии Коукаловой в Играх-2018 будет принято в середине января

    Теги Пхенчхан-2018 сборная Чехии жен Габриэла Коукалова (Соукалова) Иржи Хамза

    Президент Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамза прокомментировал ситуацию с проблемами со здоровьем у Габриэлы Коукаловой.

    Напомним, Коукалова пропускает начало сезона, так как с лета испытывает проблемы с икроножными мышцами, что не позволяет ей нормально тренироваться.

    «Оказалось, что Габриэле нужен другой режим тренировок, нежели тот, что был продиктован графиком подготовки во время этапов Кубка мира», – сказал Хамза, отвечая на вопрос, почему Коукалова покинула расположение сборной Чехии в Эстерсунде.

    «Мы пришли к выводу, что ей необходима индивидуальная программа тренировок в Обертиллиахе», – добавил Хамза.

    Также чешский функционер рассказал о том, что решение о выступлении Коукаловой на Олимпийских играх в Пхенчхане будет принято в середине января.

    «Если ответ будет да, мы все успокоимся. Ну а если Габриэла не сможет принять участие в Играх и досрочно закончит сезон, мы сделаем все возможное, чтобы решить ее проблемы со здоровьем, чтобы она могла готовиться к новому сезону», – отметил Хамза.

    Габриэла Коукалова не едет на Олимпиаду. Что, правда?

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться