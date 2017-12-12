Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Первый канал покажет соревнования Пхенчхана-2018 с участием россиян, «Матч ТВ» примет решение по трансляциям позже

    Теги телевидение сборная России Первый канал сборная России жен Пхенчхан-2018 Газпром-Медиа Матч ТВ

    Первый канал будет транслировать соревнования Олимпийских игр в Пхенчхане с участием российских спортсменов, сообщили в дирекции общественных связей телеканала.

    «Те соревнования, в которых будут принимать участие российские спортсмены, мы будем транслировать», – заявил представитель канала.

    «Газпром-медиа» примет решение о показе Игр на телеканале «Матч ТВ» после того, как будет оглашен окончательный список российских спортсменов, которые выступят в Пхенчхане.

    «Пока мы следим за развитием событий. Решение о том, какие соревнования транслировать, будут приниматься после того, как станет известен окончательный список российских участников», – говорится в заявлении холдинга.

    Российские спортсмены смогут выступить в Пхенчхане-2018 под нейтральным флагом, они будут представлять команду «Олимпийских атлетов из России».

    Олимпиада пройдет в Южной Корее с 9 по 25 февраля.

    На Олимпиаду нужно ехать без флага. Это не унижение

    Нейтральный флаг – что это?

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться