Первый канал покажет соревнования Пхенчхана-2018 с участием россиян, «Матч ТВ» примет решение по трансляциям позже

Первый канал будет транслировать соревнования Олимпийских игр в Пхенчхане с участием российских спортсменов, сообщили в дирекции общественных связей телеканала.

«Те соревнования, в которых будут принимать участие российские спортсмены, мы будем транслировать», – заявил представитель канала.

«Газпром-медиа» примет решение о показе Игр на телеканале «Матч ТВ» после того, как будет оглашен окончательный список российских спортсменов, которые выступят в Пхенчхане.

«Пока мы следим за развитием событий. Решение о том, какие соревнования транслировать, будут приниматься после того, как станет известен окончательный список российских участников», – говорится в заявлении холдинга.

Российские спортсмены смогут выступить в Пхенчхане-2018 под нейтральным флагом, они будут представлять команду «Олимпийских атлетов из России».

Олимпиада пройдет в Южной Корее с 9 по 25 февраля.

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