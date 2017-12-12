Первый канал покажет соревнования Пхенчхана-2018 с участием россиян, «Матч ТВ» примет решение по трансляциям позже
Первый канал будет транслировать соревнования Олимпийских игр в Пхенчхане с участием российских спортсменов, сообщили в дирекции общественных связей телеканала.
«Те соревнования, в которых будут принимать участие российские спортсмены, мы будем транслировать», – заявил представитель канала.
«Газпром-медиа» примет решение о показе Игр на телеканале «Матч ТВ» после того, как будет оглашен окончательный список российских спортсменов, которые выступят в Пхенчхане.
«Пока мы следим за развитием событий. Решение о том, какие соревнования транслировать, будут приниматься после того, как станет известен окончательный список российских участников», – говорится в заявлении холдинга.
Российские спортсмены смогут выступить в Пхенчхане-2018 под нейтральным флагом, они будут представлять команду «Олимпийских атлетов из России».
Олимпиада пройдет в Южной Корее с 9 по 25 февраля.
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