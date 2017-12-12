«Спартак» интересуется полузащитником «Динамо» Ташаевым
«Спартак» интересуется полузащитником «Динамо» Александром Ташаевым.
По информации «Спорт-Экспресса», красно-белые уже обсуждают с представителями игрока возможный трансфер.
Действующий контракт Ташаева с «Динамо» рассчитан до 31 мая 2018 года.
Менеджер Алан Агузаров, оказывающий юридическое сопровождение футболисту, не стал комментировать информацию об интересе «Спартака».
– Мы не можем договориться с «Динамо» о продлении контракта Ташаева. И договоримся ли – большой вопрос.
– Правда ли, что ведутся переговоры со «Спартаком»?
– Без комментариев, – сказал Агузаров.
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