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    «Спартак» интересуется полузащитником «Динамо» Ташаевым

    Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Александр Ташаев

    «Спартак» интересуется полузащитником «Динамо» Александром Ташаевым.

    По информации «Спорт-Экспресса», красно-белые уже обсуждают с представителями игрока возможный трансфер.

    Действующий контракт Ташаева с «Динамо» рассчитан до 31 мая 2018 года.

    Менеджер Алан Агузаров, оказывающий юридическое сопровождение футболисту, не стал комментировать информацию об интересе «Спартака».

    – Мы не можем договориться с «Динамо» о продлении контракта Ташаева. И договоримся ли – большой вопрос.

    – Правда ли, что ведутся переговоры со «Спартаком»?

    – Без комментариев, – сказал Агузаров.

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