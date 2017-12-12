«Спартак» интересуется полузащитником «Динамо» Ташаевым

«Спартак» интересуется полузащитником «Динамо» Александром Ташаевым.

По информации «Спорт-Экспресса», красно-белые уже обсуждают с представителями игрока возможный трансфер.

Действующий контракт Ташаева с «Динамо» рассчитан до 31 мая 2018 года.

Менеджер Алан Агузаров, оказывающий юридическое сопровождение футболисту, не стал комментировать информацию об интересе «Спартака».

– Мы не можем договориться с «Динамо» о продлении контракта Ташаева. И договоримся ли – большой вопрос.

– Правда ли, что ведутся переговоры со «Спартаком»?

– Без комментариев, – сказал Агузаров.