Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    МОК пожизненно отстранил 6 российских хоккеисток от участия в Олимпийских играх, одна спортсменка оправдана

    Теги Сочи-2014 допинг МОК сборная России жен Екатерина Смоленцева Екатерина Пашкевич Инна Дюбанок Екатерина Лебедева Анна Шибанова

    Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненно отстранила от участия в Олимпийских играх шестерых российских хоккеисток.

    Инна Дюбанок, Екатерина Лебедева, Екатерина Пашкевич, Анна Шибанова, Екатерина Смоленцева и Галина Скиба дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил во время Олимпиады-2014 в Сочи. Результаты российской женской команды в Сочи-2014 (6-е место) аннулированы.

    Об обосновании данного решения МОК сообщит в установленном порядке. 

    Дело одной спортсменки, имя которой МОК не разглашает, закрыто за недостатком доказательств без применения каких-либо санкций. 

    У России отняли 11 медалей Олимпиады в Сочи. Кошмар

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться