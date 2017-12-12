«Лацио» может сняться с чемпионата Италии. Клуб недоволен судейством
В «Лацио» рассматривают возможность сняться с чемпионата Италии после скандального матча с «Торино» (1:3).
По информации Premium Sport, президент римского клуба Клаудио Лотито считает, что его команда стала жертвой политической кампании, цель которой – не дать «Лацио» завершить сезон в первой четверке.
В прошедшем матче «Лацио» не получил право на пенальти после игры рукой Яго Фальке в штрафной площади «Торино», а Чиро Иммобиле был удален с поля за стычку с Николасом Бурдиссо после просмотра видеоповтора.
Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги по окончании игры заявил, что его команду нечестно судят уже четвертый матч подряд, а хавбек Луис Альберто сказал, что кому-то не нравится тот факт, что «Лацио» занимает место в топ-4.
Главным судьей матча «Лацио» – «Торино» был Пьеро Джакомелли.
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