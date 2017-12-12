Антон Заболотный: «Дзюба – классный парень. Уже хочется познакомиться лично, пообщаться»

Нападающий Антон Заболотный рассказал о своем решении перейти в из «Тосно».

– Сначала переговоры между собой вели клубы. Потом мне сказали, что интерес со стороны «Зенита» появился после нашего с ним матча. Получается, хоть мы и проиграли 0:5, на меня все равно обратили внимание (улыбается).

Затем ситуация по поводу моего перехода стала развиваться, но серьезного значения этому до поры до времени не придавал. Слишком много ходило слухов. Вот я до конца и не верил, пока не приехал на встречу в «Зенит» и не ощутил, что все это происходит на самом деле. Очень рад, что все так вышло.

– С каким настроением переходите из в «Зенит»?

– Чувства замечательные. Мы с моей семьей очень рады. Все в карьере будто начинается с чистого листа. Я, можно сказать, повышаю себя в классе, и, конечно, это новый вызов для меня. Приятно оказаться в столь титулованной команде и решать самые серьезные задачи. Буду работать, доказывать свою состоятельность.

– Что в первую очередь повлияло на ваше решение?

– Факторов много. Взвешивал их и решение принимал обдуманно. Главную же роль сыграл в том числе тот факт, что «Зенит» постоянно играет в еврокубках и каждый год борется за чемпионство. Это очень амбициозный клуб. А значит, и ты будешь прибавлять вместе с ним. Мотивацию при таком переходе получаешь очень мощную. Показать себя в Старом Свете – для меня тоже большой толчок. Не постесняюсь сказать – не только в , но и в Лиге чемпионов. Уверен, что весеннюю часть сезона «Зенит» проведет на высоком уровне.

– Футболисты «Тосно» не раз отмечали, что вы в команде главный шутник. Примерно как в «Зените». Да и амплуа у вас схожие. Готовы к встрече с коллегой?

– Конечно! Я много слышал о том, что Артем создает в команде хорошую атмосферу. Считаю, он классный парень. Уже хочется познакомиться лично, пообщаться. В том числе потому, что и про него, и про меня очень много слухов ходит. Как хороших, так и плохих. Отсюда, наверное, стремление узнать друг друга поближе. А там, думаю, сыграемся, – сказал футболист.

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