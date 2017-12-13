Кубок Италии. 1/8 финала. «Интер» обыграл «Порденоне» в серии пенальти
В Кубке Италии начались игры 1/8 финала. «Интер» обыграл «Порденоне» (0:0, по пенальти – 5:4), «Рома» встретится с «Торино», «Ювентус» – с «Дженоа».
Кубок Италии
1/8 финала
- Дата проведения
- 12 декабря, 23.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
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Интер –
Паделли, Шкриньяр, Нагатомо, Раноккия, Жоау Канселу, Гальярдини, Весино, Далберт (Икарди, 80), Пинамонти (Брозович, 46), Эдер, Карамо (Перишич, 68).
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Порденоне –
Перилли, Формикони, Бассоли, Нундзелла (Пароди, 117), Stefani, Бурраи, Angel (De Agostini, 80), Лулли, Magnaghi, Берреттони (Чурриа, 97), Мизурака.
- Серия пенальти
- 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 5:4.
- Предупреждение:
- Перилли (94).
- Дата проведения
- 13 декабря, 19.30, «Артемио Франки»
- Дата проведения
- 13 декабря, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 14 декабря, 23.00, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 19 декабря, 23.00, «Сан-Паоло»
- Дата проведения
- 20 декабря, 17.00, «Адзурри д′Италия»
- Дата проведения
- 20 декабря, 19.30, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 20 декабря, 22.45, «Ювентус Стэдиум»
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