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    Кубок Италии. 1/8 финала. «Интер» обыграл «Порденоне» в серии пенальти

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    В Кубке Италии начались игры 1/8 финала. «Интер» обыграл «Порденоне» (0:0, по пенальти – 5:4), «Рома» встретится с «Торино», «Ювентус» – с «Дженоа».

    Кубок Италии

    1/8 финала

    Интер – Порденоне 0:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0), по пенальти - 5:4
    Дата проведения
    12 декабря, 23.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
    превью матча онлайн статистика
    ИнтерПаделли, Шкриньяр, Нагатомо, Раноккия, Жоау Канселу, Гальярдини, Весино, Далберт (Икарди, 80), Пинамонти (Брозович, 46), Эдер, Карамо (Перишич, 68).
    ПорденонеПерилли, Формикони, Бассоли, Нундзелла (Пароди, 117), Stefani, Бурраи, Angel (De Agostini, 80), Лулли, Magnaghi, Берреттони (Чурриа, 97), Мизурака.
    Серия пенальти
    1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 5:4.
    Предупреждение:
    Перилли (94).
    Фиорентина – Сампдория
    Дата проведения
    13 декабря, 19.30, «Артемио Франки»
    превью матча онлайн статистика
    Милан – Верона
    Дата проведения
    13 декабря, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
    превью матча онлайн статистика
    Лацио – Читтаделла
    Дата проведения
    14 декабря, 23.00, «Стадио Олимпико»
    превью матча онлайн статистика
    Наполи – Удинезе
    Дата проведения
    19 декабря, 23.00, «Сан-Паоло»
    превью матча онлайн статистика
    Аталанта – Сассуоло
    Дата проведения
    20 декабря, 17.00, «Адзурри д′Италия»
    превью матча онлайн статистика
    Рома – Торино
    Дата проведения
    20 декабря, 19.30, «Стадио Олимпико»
    превью матча онлайн статистика
    Ювентус – Дженоа
    Дата проведения
    20 декабря, 22.45, «Ювентус Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика

    Календарь Кубка Италии

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