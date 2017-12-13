Кубок Италии. 1/8 финала. «Интер» обыграл «Порденоне» в серии пенальти

В Кубке Италии начались игры 1/8 финала. «Интер» обыграл «Порденоне» (0:0, по пенальти – 5:4), «Рома» встретится с «Торино», «Ювентус» – с «Дженоа».

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1/8 финала

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